Acțiunea coordonată a avut loc în perioada 8 – 11 iunie 2026 și a fost condusă de autoritățile franceze (Jandarmeria Națională – Secția de Cercetare din Fréjus), cu sprijinul direct al Europol și al Poliției Federale Elvețiene (Fedpol).

Lux și infracționalitate

Anchetatorii au descins în șapte proprietăți de lux din localități exclusiviste de pe Riviera Franceză, precum Fréjus, Cannes, Nisa și Marsilia.

Membrii grupării, compuse în principal din cetățeni turci, duceau un stil de viață opulent, locuind pe Coasta de Azur în vile și apartamente scumpe și conducând mașini de lux finanțate din banii obținuți ilegal.

În urma perchezițiilor domiciliare, anchetatorii au arestat zece suspecți. De asemenea, au fost confiscate active în valoare de peste 1,2 milioane de euro și a fost destrucurată o rută strategică de aprovizionare care lega Turcia de piața neagră din UE.

De la un control de rutină la o rețea globală

Cazul a fost deschis în iunie 2025, după ce polițiștii au descoperit două pistoale contrafăcute ascunse într-o mașină de lux care circula dinspre Elveția către Franța.

Investigațiile ulterioare au scos la iveală o structură criminală extrem de bine organizată, condusă de un interlop cu dublă cetățenie, turco-germană.

Deși presupusul lider al rețelei fusese arestat în Slovacia și extrădat în Turcia la începutul anului 2026, anchetatorii au descoperit că acesta a continuat să coordoneze afacerea ilegală direct din închisoare, prin intermediul unor complici aflați în libertate pe teritoriul Europei.

Pericolul armelor contrafăcute „de nivel industrial”

Această operațiune atrage atenția asupra unei tendințe îngrijorătoare pe piața neagră a armamentului. Spre deosebire de armele artizanale din trecut, noile tehnici folosesc o precizie de nivel industrial.

Replicile realizate în Turcia copiază fidel armele de foc autentice în ceea ce privește designul, durabilitatea și performanța tehnică.

Fiabilitatea lor ridicată le transformă într-o opțiune extrem de atractivă pentru clanurile interlope europene, permițându-le acestora să obțină arme letale fără a trece prin canalele tradiționale (și mai ușor de monitorizat) de achiziție.

Pe parcursul întregii investigații, Europol a asigurat schimbul rapid de informații și coordonarea tactică între statele implicate.

În zilele în care au avut loc descinderile, agenția a detașat trei experți în Franța pentru a oferi sprijin analitic în timp real, sprijinind jandarmii francezi în identificarea de noi piste și în consolidarea probatoriului împotriva grupării criminale.

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