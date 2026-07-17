Radu Miruță: „Directoare de instituție care își făcuse un atelier de ciocolată”

Într-o postare publicată pe Facebook, ministrul interimar al transporturilor a prezentat imagini din timpul controlului efectuat la sediul CENAFER din Gara de Nord.

„Directoare de instituție care își făcuse un atelier de ciocolată, plus un apartament în toată regula tot pentru dumneaei, într-o clădire din Gara de Nord a Ministerului Transporturilor. Nu de ieri de azi, ci de ani de zile. Asta nu înseamnă administrație publică în interesul cetățeanului și nici ceva ce eu admit”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

Potrivit ministrului, în încăperile instituției au fost găsite forme pentru praline, recipiente cu ingrediente, nucă de cocos, ciocolată și alte materii prime depozitate în cantități incompatibile cu un consum personal.

În imaginile filmate în timpul verificărilor, unul dintre membrii echipei de control a remarcat cantitatea mare de ingrediente găsite.

„Dar câtă Nocciola mâncați, doamnă?”, a întrebat acesta.

Anna Maria Dudaș a răspuns: „Îl dau cadou la biserică. L-am luat ca să îl dau la biserică”.

Directoarea CENAFER a insistat apoi: „Eu nu mănânc dulciuri deloc”.

Reprezentantul Ministerului Transporturilor a comentat: „Cine a stat aici văd că și-a făcut un mic business cu o ciocolată. Păi, văd ciocolată, forme de ciocolată… Este o cofetărie, dacă adun toate ingredientele”.

„Nu face nimeni, nu le vindem, nu face nimeni (..) Nici nu a făcut, trebuie autorizație, nu poți să faci ciocolată fără să vinzi”, a spus Anna Maria Dudaș.

Ulterior, Radu Miruță a susținut că ar fi identificat inclusiv anunțuri publice, pe rețelele de socializare, de vânzare a produselor din ciocolată în care apăreau numele și numărul de telefon ale directoarei.

Reclame pentru ciocolata pe pagina de Facebook a directoarei CENAFER
Reclame pentru ciocolată pe pagina de Facebook a directoarei CENAFER Foto: Captură ecran Facebook

Anunțurile de pe pagina de Facebook a directoarei, legate de vânzarea de ciocolată, datau din 2019. În prezent, acestea nu mai apar pe rețelele de socializare.

Până în acest moment directoarea CENAFER nu a recunoscut existența unei activități comerciale desfășurate în instituție.

Libertatea a contactat-o pe doamna Anna Maria Dudaș, directoarea CENAFER (Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară), prin mai multe mijloace, însă până la acest moment nu am primit nici o reacție. Vom reveni cu declarația doamnei director, în momentul în care o vom primi.

Ministrul a descoperit și un apartament amenajat în sediul CENAFER

În timpul controlului, ministrul a verificat și camere amenajate ca locuințe în interiorul clădirii.

Întrebată dacă locuiește într-una dintre încăperi, Anna Maria Dudaș a răspuns:

„Locuiesc, da… dar sunt din Giurgiu. Aici eu mi l-am amenajat, cum puteam, din banii mei. Mi se pare un pic mai OK”.

Radu Miruță i-a replicat: „Dar dumneavoastră stați în permanență aici, la cum arată”.

Directoarea a răspuns: „Vin, plec, vin, plec”.

Replica ministrului a fost: „Doamnă, aici nu pare că stă cineva care vine și pleacă”.

Directoarea CENAFER și-a amenajat o cameră în Gara de Nord
Directoarea CENAFER și-a amenajat o cameră în Gara de Nord Foto: Captură ecran video Facebook

Ministrul susține că și alte camere din clădire ar fi fost folosite pentru cazarea unor angajați ai instituției, fără existența unor forme legale. Anna Maria Dudaș a afirmat că această situație era una „moștenită”.

Însă, în ultimii șase ani, instituția a fost condusă chiar de Anna Maria Dudaș, cu excepția perioadei din martie 2021 până în octombrie 2021.

De altfel, controlul a mai scos la iveală o serie de situații: mai multe instalații de aer condiționat funcționau în încăperi în care nu se afla nimeni. Mai multe camere erau încuiate, iar ministrul a cerut în repetate rânduri cheile pentru acestea.

Videoclipul de pe Facebook a fost vizualizat de pese 1.600.000 de ori și are aproape 5.000 de comentarii și zeci de mii de reacții și distribuiri.

Cine este Anna Maria Dudaș

Anna Maria Dudaș conduce Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER), instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, responsabilă cu formarea, calificarea și certificarea personalului din domeniul feroviar.

Ea a ocupat funcția de director general în perioada 1 septembrie 2020 – 18 martie 2021, iar din 15 octombrie 2021 conduce din nou instituția.

Originară din județul Mureș, Anna Maria Dudaș este și președinta organizației UDMR Giurgiu și a candidat în trecut la alegerile parlamentare din partea formațiunii, potrivit Club Feroviar.

Directoare din Ministerul Transporturilor, acuzată de Radu Miruță că are un atelier de ciocolată privat chiar în Gara de Nord. Cine e Anna Maria Dudaș
Anna Maria Dudaș este președinta UDMR Giurgiu Foto: Captură de ecran site UDMR

Potrivit datelor publice de la Registrul Comerțului, aceasta este asociat și administrator al societății OFIR Manufaktura SRL, firmă în care asociat figurează și Vasile Radu Lehovida, angajat al CENAFER. De 2-3 ani firma nu pare că a mai avut activitate. În declarația de avere din 2023, Anna Maria Dudaș a precizat că a încasat dividente de 9.500 de lei de la această societate.

De altfel, în anunțurile în care este promovată ciocolata, numele acesteia este Choc OFIR. Compania Ofir Manufactura are sediul în Ghimpați, județul Giurgiu și a fost deschisă în 2017, potrivit Termene. Nu are nici un angajat, iar ultima oară a avut profit în 2020: aproape 11.000 de lei.

Potrivit declarației de avere depuse în 2024, Anna Maria Dudaș deține un teren forestier de 24.000 m2, în județul Covasna, moștenit în 2007 și o mașină Citroen din 2005.

Conform aceluiași document, de la CENAFER, Anna Maria Dudaș încasa un salariu net anual de 90.662 de lei. 

În declarațiile de avere din 2023 și 2024 nu apare că Anna Maria Dudaș ar deține vreo locuință sau vreun cont în bancă.

Ce este CENAFER

Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER) funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, fiind înființat prin Ordonanța Guvernului nr. 58/2004.

Instituția are rolul de a asigura formarea, calificarea, perfecționarea și certificarea personalului care desfășoară activități specifice transportului feroviar, precum și participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilități privind siguranța circulației.

Reacția fostului ministru Cătălin Drulă

În urma apariției imaginilor din control, fostul ministru al transporturilor Cătălin Drulă a susținut că Anna Maria Dudaș fusese revocată în timpul mandatului său.

„Pe doamna am dat-o afară rapid în 2021. La o lună după ce n-am mai fost la minister, a fost pusă la loc. Între timp şi-a făcut un laborator clandestin de ciocolată în clădirea statului”, a scris Cătălin Drulă pe Facebook.

Până în acest moment, Ministerul Transporturilor a anunțat că verificările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și eventualelor măsuri administrative care se impun. 

Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, 17.07.2026, Sorin Grindeanu a făcut anunțul pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare fulger, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
Viva.ro
E breaking news-ul lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, 17.07.2026, Sorin Grindeanu a făcut anunțul pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare fulger, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
S-a întâmplat acum 30 de minute și deja au apărut mii de reacții! Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Unica.ro
S-a întâmplat acum 30 de minute și deja au apărut mii de reacții! Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.RO
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
Duce scandalul din Anglia - Argentina la următorul nivel! I-a cerut OFICIAL lui Infantino suspendarea a ȘASE jucători
GSP.RO
Duce scandalul din Anglia - Argentina la următorul nivel! I-a cerut OFICIAL lui Infantino suspendarea a ȘASE jucători
Parteneri
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Avantaje.ro
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Interviu
Politică 11:37
Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Sorin Grindeanu, despre o alianță PSD - AUR: „Nu exclud… Am respect pentru votanți și pentru români”
Politică 09:11
Sorin Grindeanu, despre o alianță PSD – AUR: „Nu exclud… Am respect pentru votanți și pentru români”
Parteneri
Cum reușește un fermier din Olt să vândă pepenii de opt ori mai scump decât alți producători
Adevarul.ro
Cum reușește un fermier din Olt să vândă pepenii de opt ori mai scump decât alți producători
Ce face Mitică Dragomir, în fiecare lună, cu pensia de 5000 de euro. ”Vine poștărița și-mi aduce banii cash”
Fanatik.ro
Ce face Mitică Dragomir, în fiecare lună, cu pensia de 5000 de euro. ”Vine poștărița și-mi aduce banii cash”
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Cum s-a fotografiat Selly la deschiderea Nibiru 2026, noul său proiect de milioane de euro: „Mama, tata, vă iubesc!”
Stiri Mondene 12:12
Cum s-a fotografiat Selly la deschiderea Nibiru 2026, noul său proiect de milioane de euro: „Mama, tata, vă iubesc!”
Marea finala „Mireasa”, sezonul 13. Trei cupluri s-au căsătorit în fața ofițerului Stării Civile
Stiri Mondene 11:40
Marea finala „Mireasa”, sezonul 13. Trei cupluri s-au căsătorit în fața ofițerului Stării Civile
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
Locul din România unde căpşunile se culeg 9 luni pe an. Investiţie de 3 milioane €
ObservatorNews.ro
Locul din România unde căpşunile se culeg 9 luni pe an. Investiţie de 3 milioane €
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
ANM anunță un weekend de foc. Caniculă, furtuni și grindină în mai multe zone din țară
Mediafax.ro
ANM anunță un weekend de foc. Caniculă, furtuni și grindină în mai multe zone din țară
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Mii de romance isi sarbatoresc AZI onomastica!! Ce sa pui in buzunar ca sa iti mearga bine tot anul
Redactia.ro
Mii de romance isi sarbatoresc AZI onomastica!! Ce sa pui in buzunar ca sa iti mearga bine tot anul
O femeie din Galați, găsită fără suflare în casa concubinului ei. Era moartă de două săptămâni
KanalD.ro
O femeie din Galați, găsită fără suflare în casa concubinului ei. Era moartă de două săptămâni

Politic

Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Interviu
Politică 11:37
Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Sorin Grindeanu, despre o alianță PSD - AUR: „Nu exclud… Am respect pentru votanți și pentru români”
Politică 09:11
Sorin Grindeanu, despre o alianță PSD – AUR: „Nu exclud… Am respect pentru votanți și pentru români”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
FCSB, CFR Cluj și U Cluj, capi de serie în turul 3 din Conference League. Cu cine pot juca și când are loc tragerea la sorți
Fanatik.ro
FCSB, CFR Cluj și U Cluj, capi de serie în turul 3 din Conference League. Cu cine pot juca și când are loc tragerea la sorți
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului