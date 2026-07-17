Radu Miruță: „Directoare de instituție care își făcuse un atelier de ciocolată”

Într-o postare publicată pe Facebook, ministrul interimar al transporturilor a prezentat imagini din timpul controlului efectuat la sediul CENAFER din Gara de Nord.

„Directoare de instituție care își făcuse un atelier de ciocolată, plus un apartament în toată regula tot pentru dumneaei, într-o clădire din Gara de Nord a Ministerului Transporturilor. Nu de ieri de azi, ci de ani de zile. Asta nu înseamnă administrație publică în interesul cetățeanului și nici ceva ce eu admit”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

Potrivit ministrului, în încăperile instituției au fost găsite forme pentru praline, recipiente cu ingrediente, nucă de cocos, ciocolată și alte materii prime depozitate în cantități incompatibile cu un consum personal.

În imaginile filmate în timpul verificărilor, unul dintre membrii echipei de control a remarcat cantitatea mare de ingrediente găsite.

„Dar câtă Nocciola mâncați, doamnă?”, a întrebat acesta.

Anna Maria Dudaș a răspuns: „Îl dau cadou la biserică. L-am luat ca să îl dau la biserică”.

Directoarea CENAFER a insistat apoi: „Eu nu mănânc dulciuri deloc”.

Reprezentantul Ministerului Transporturilor a comentat: „Cine a stat aici văd că și-a făcut un mic business cu o ciocolată. Păi, văd ciocolată, forme de ciocolată… Este o cofetărie, dacă adun toate ingredientele”.

„Nu face nimeni, nu le vindem, nu face nimeni (..) Nici nu a făcut, trebuie autorizație, nu poți să faci ciocolată fără să vinzi”, a spus Anna Maria Dudaș.

Ulterior, Radu Miruță a susținut că ar fi identificat inclusiv anunțuri publice, pe rețelele de socializare, de vânzare a produselor din ciocolată în care apăreau numele și numărul de telefon ale directoarei.

Reclame pentru ciocolată pe pagina de Facebook a directoarei CENAFER Foto: Captură ecran Facebook

Anunțurile de pe pagina de Facebook a directoarei, legate de vânzarea de ciocolată, datau din 2019. În prezent, acestea nu mai apar pe rețelele de socializare.

Până în acest moment directoarea CENAFER nu a recunoscut existența unei activități comerciale desfășurate în instituție.

Libertatea a contactat-o pe doamna Anna Maria Dudaș, directoarea CENAFER (Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară), prin mai multe mijloace, însă până la acest moment nu am primit nici o reacție. Vom reveni cu declarația doamnei director, în momentul în care o vom primi.

Ministrul a descoperit și un apartament amenajat în sediul CENAFER

În timpul controlului, ministrul a verificat și camere amenajate ca locuințe în interiorul clădirii.

Întrebată dacă locuiește într-una dintre încăperi, Anna Maria Dudaș a răspuns:

„Locuiesc, da… dar sunt din Giurgiu. Aici eu mi l-am amenajat, cum puteam, din banii mei. Mi se pare un pic mai OK”.

Radu Miruță i-a replicat: „Dar dumneavoastră stați în permanență aici, la cum arată”.

Directoarea a răspuns: „Vin, plec, vin, plec”.

Replica ministrului a fost: „Doamnă, aici nu pare că stă cineva care vine și pleacă”.

Directoarea CENAFER și-a amenajat o cameră în Gara de Nord Foto: Captură ecran video Facebook

Ministrul susține că și alte camere din clădire ar fi fost folosite pentru cazarea unor angajați ai instituției, fără existența unor forme legale. Anna Maria Dudaș a afirmat că această situație era una „moștenită”.

Însă, în ultimii șase ani, instituția a fost condusă chiar de Anna Maria Dudaș, cu excepția perioadei din martie 2021 până în octombrie 2021.

De altfel, controlul a mai scos la iveală o serie de situații: mai multe instalații de aer condiționat funcționau în încăperi în care nu se afla nimeni. Mai multe camere erau încuiate, iar ministrul a cerut în repetate rânduri cheile pentru acestea.

Videoclipul de pe Facebook a fost vizualizat de pese 1.600.000 de ori și are aproape 5.000 de comentarii și zeci de mii de reacții și distribuiri.

Cine este Anna Maria Dudaș

Anna Maria Dudaș conduce Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER), instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, responsabilă cu formarea, calificarea și certificarea personalului din domeniul feroviar.

Ea a ocupat funcția de director general în perioada 1 septembrie 2020 – 18 martie 2021, iar din 15 octombrie 2021 conduce din nou instituția.

Originară din județul Mureș, Anna Maria Dudaș este și președinta organizației UDMR Giurgiu și a candidat în trecut la alegerile parlamentare din partea formațiunii, potrivit Club Feroviar.

Anna Maria Dudaș este președinta UDMR Giurgiu Foto: Captură de ecran site UDMR

Potrivit datelor publice de la Registrul Comerțului, aceasta este asociat și administrator al societății OFIR Manufaktura SRL, firmă în care asociat figurează și Vasile Radu Lehovida, angajat al CENAFER. De 2-3 ani firma nu pare că a mai avut activitate. În declarația de avere din 2023, Anna Maria Dudaș a precizat că a încasat dividente de 9.500 de lei de la această societate.

De altfel, în anunțurile în care este promovată ciocolata, numele acesteia este Choc OFIR. Compania Ofir Manufactura are sediul în Ghimpați, județul Giurgiu și a fost deschisă în 2017, potrivit Termene. Nu are nici un angajat, iar ultima oară a avut profit în 2020: aproape 11.000 de lei.

Potrivit declarației de avere depuse în 2024, Anna Maria Dudaș deține un teren forestier de 24.000 m2, în județul Covasna, moștenit în 2007 și o mașină Citroen din 2005.

Conform aceluiași document, de la CENAFER, Anna Maria Dudaș încasa un salariu net anual de 90.662 de lei.

În declarațiile de avere din 2023 și 2024 nu apare că Anna Maria Dudaș ar deține vreo locuință sau vreun cont în bancă.

Ce este CENAFER

Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER) funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, fiind înființat prin Ordonanța Guvernului nr. 58/2004.

Instituția are rolul de a asigura formarea, calificarea, perfecționarea și certificarea personalului care desfășoară activități specifice transportului feroviar, precum și participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilități privind siguranța circulației.

Reacția fostului ministru Cătălin Drulă

În urma apariției imaginilor din control, fostul ministru al transporturilor Cătălin Drulă a susținut că Anna Maria Dudaș fusese revocată în timpul mandatului său.

„Pe doamna am dat-o afară rapid în 2021. La o lună după ce n-am mai fost la minister, a fost pusă la loc. Între timp şi-a făcut un laborator clandestin de ciocolată în clădirea statului”, a scris Cătălin Drulă pe Facebook.

Până în acest moment, Ministerul Transporturilor a anunțat că verificările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și eventualelor măsuri administrative care se impun.

Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

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