Meteorologii anunță un val de căldură, disconfort termic, caniculă, nopți tropicale

În intervalul 17 iulie, ora 12.00-19 iulie, ora 22.00, meteorologii anunță un val de căldură, disconfort termic, caniculă, nopți tropicale.

„În intervalul menționat, valul de căldură se va extinde și se va intensifica, iar disconfortul termic va fi accentuat în regiunile vestice, sudice și sud-estice, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Va fi caniculă, vineri (17 iulie) în Crișana, Banat și vestul Olteniei, sâmbătă (18 iulie) și în sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, iar duminică (19 iulie) local în Oltenia și Muntenia, temperaturile maxime vor fi de 35… 37 de grade Celsius. În vestul și sudul țării nopțile vor fi tropicale, iar temperaturile minime vor fi de 20… 21 de grade Celsius”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.

Cod galben emis în intervalul 17 iulie, ora 10.00 – 19 iulie, ora 10.00

În intervalul 17 iulie, ora 10.00 – 19 iulie, ora 10.00, meteorologii au emis cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală, în județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad și Bihor, municipiul București.

„Vineri (17 iulie) și sâmbătă (18 iulie), în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34… 37 de grade Celsius, iar nopțile vor fi tropicale, cu minime în general de 20… 22 de grade Celsius”, conform ANM.

ANM anunță caniculă, nopți tropicale și furtuni în perioada 17-19 iulie 2026. Cod galben emis pentru mai multe județe din România
Foto: Administrația Națională de Meteorologie

Cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, pe 17 iulie

În intervalul 17 iulie, ora 12.00 – 17 iulie, ora 21.00, meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.

„Vineri (17 iulie), în nordul Olteniei, nordul și nord-vestul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și local în Munții Apuseni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50 – 70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp”, conform ANM.

ANM anunță caniculă, nopți tropicale și furtuni în perioada 17-19 iulie 2026. Cod galben emis pentru mai multe județe din România
Foto: Administrația Națională de Meteorologie

Cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, pe 18 iulie

În intervalul de valabilitate 18 iulie, ora 12.00 – 18 iulie, ora 22.00, meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.

ANM anunță caniculă, nopți tropicale și furtuni în perioada 17-19 iulie 2026. Cod galben emis pentru mai multe județe din România
Foto: Administrația Națională de Meteorologie

„Sâmbătă, (18 iulie), în cea mai mare parte a zonei montane, în vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nord-estul Olteniei, nord-vestul Munteniei și al Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50-70 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp și izolat de peste 40-50 l/mp”, conform ANM.

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri, 17 iulie 2026, prognoza meteo pentru perioada 20 iulie 2026 – 16 august 2026. Iată cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni.

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