Potrivit PhoneArena, această funcționalitate, aflată în beta, propune planuri de stocare pe niveluri, pornind de la 2 GB gratuit, toate cu criptare end-to-end obligatorie, o îmbunătățire semnificativă față de sistemul actual bazat pe iCloud.

Testări în curs pentru serverele de backup WhatsApp

Conform WABetaInfo, care monitorizează codul WhatsApp înainte ca funcțiile să fie lansate, opțiunea a fost descoperită în versiunea beta iOS 26.28.10.16 din TestFlight. Testerii vor putea selecta destinația de backup din setările aplicației. Cu toate acestea, iCloud rămâne setarea implicită pentru cei care nu fac modificări.

Această inițiativă WhatsApp seamănă cu o funcție similară testată în versiunea beta pentru Android în aprilie 2026. Structura planurilor de stocare este următoarea: 2 GB spațiu gratuit, 50 GB pentru aproximativ 0,99 dolari pe lună (similar cu cel mai ieftin plan iCloud+ de la Apple), iar în dezvoltare s-ar afla și o opțiune de 1 TB.

De ce este important pentru utilizatorii care trec între iPhone și Android

Pentru utilizatorii de iPhone, avantajul evident este că planul gratuit de 2 GB oferit de WhatsApp poate elibera spațiu din limita de 5 GB gratuită a iCloud, care este adesea insuficientă pentru stocarea tuturor datelor personale.

Însă, cel mai mare câștig este pentru cei care trec frecvent între iPhone și Android. Pierderea istoricului conversațiilor în timpul unei astfel de tranziții este o problemă comună, iar un serviciu de backup oferit direct de WhatsApp ar putea elimina acest inconvenient, nefiind condiționat de platformele iCloud sau Google Drive.

O altă noutate importantă este criptarea. În timp ce backup-urile pe iCloud necesită activarea manuală a protecției avansate a datelor pentru a beneficia de criptare end-to-end, serverele WhatsApp vor oferi această funcție în mod implicit.

Utilizatorii vor putea seta o cheie de acces pentru a proteja backup-urile, fără posibilitatea de a dezactiva această funcție, decât dacă revin la iCloud.

Când va fi disponibilă funcția?

Deocamdată, această funcționalitate nu este activă pentru utilizatorii beta și WhatsApp nu a anunțat o dată oficială de lansare.

Cu toate acestea, testările în curs sugerează că platforma își extinde eforturile pentru a oferi utilizatorilor mai mult control asupra datelor lor.

O soluție practică, dar cu abonament

Acest serviciu promite să rezolve problema spațiului limitat oferit de iCloud, însă, pentru mulți utilizatori, prioritatea rămâne o soluție care să faciliteze tranziția între iOS și Android.

În timp ce planul de 0,99 dolari pe lună poate părea atractiv, rămâne de văzut dacă WhatsApp va include și opțiuni de restaurare cross-platform.

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