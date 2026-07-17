Cei doi tineri au fost găsiți

Update 11:38 – Cei doi soți au fost găsiți în siguranță de un echipaj Salvamont în zona Barajului Gura Apelor, din judeţul Hunedoara, a anunțat Poliția.

„Aceştia sunt în siguranţă şi se află în afara oricărui pericol. Potrivit primelor verificări, nu s-a putut lua legătura cu cei doi deoarece s-au aflat într-o zonă fără acoperire pentru reţelele de telefonie mobilă, fapt care a îngreunat comunicarea cu aceştia”, a precizat IPJ Hunedoara.

Familia a alertat autoritățile după ce nu au răspuns la telefon

Potrivit Poliției Române, cei doi sunt Mihaela Izabela Anastasescu, în vârstă de 28 de ani, și Horațiu Vlad Mihai Anastasescu, în vârstă de 36 de ani.

Cazul a fost sesizat autorităților în cursul zilei de 16 iulie 2026.

Pe site-ul Poliției Române, la secțiunea „Persoane dispărute”, este publicat următorul anunț: „La data de 16.07.2026, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizată de către numitul Bordeianu Florin cu privire la faptul că fiica și ginerele au plecat marți pe Transalpina, iar de ieri nu mai știe de ei, nu reușește să îi contacteze și erau plecați cu cortul. Cercetările sunt continuate de către polițisti din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara”.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, ultima conversație telefonică dintre cei doi și familie a avut loc miercuri, în jurul orei 16.00.

Cei doi le-au spus apropiaților că intenționează să se cazeze la o pensiune din municipiul Hunedoara.

Familia nu a mai reușit de miercuri după amiază să ia legătura cu cei doi tineri Foto: Facebook

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a constatat însă că soții Anastasescu nu au ajuns la unitatea de cazare indicată.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara desfășoară cercetări pentru a stabili traseul urmat de cei doi și pentru a-i localiza cât mai rapid.

Autoritățile nu au transmis, până în acest moment, alte informații despre circumstanțele dispariției.

Mihaela Izabela Anastasescu are 1,84 de metri înălţime, aproximativ 70 de kilograme, păr blond, ochi albaştri şi constituţie atletică. Horaţiu Vlad Mihai Anastasescu are 1,95 de metri înălţime, aproximativ 95 de kilograme, păr blond, ochi albaştri, constituţie atletică, barbă scurtă şi tatuaje pe piept şi spate.

Persoanele care dețin informații ce pot contribui la găsirea celor doi sunt rugate să contacteze de urgență cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

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