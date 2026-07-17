Proiectul cinematografic este unul cu totul deosebit, fiind o colaborare unică în care este implicată întreaga familie. Alături de Dana Rogoz, în distribuția peliculei apar și cei doi copii ai cuplului, Vlad și Lia.

Dana Rogoz: „E filmul familiei noastre, așa îi spunem, căci jucăm și eu, și Vlad, și Lia“

Filmările pentru această producție au început în toamna anului trecut și s-au finalizat în primăvara acestui an. Procesul a fost unul discret, însă rezultatul promite să fie o poveste interesantă.

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Într-o postare sinceră pe rețelele sociale, Dana Rogoz a explicat de ce acest film are o însemnătate atât de mare pentru ei și cum a reacționat când a văzut primele secvențe montate.

„Dacă aș fi ținut jurnalul recunoștinței, ieri, în a 196-a zi din an, aș fi scris că am vizionat prima variantă de montaj a filmului scris și regizat de Radu, filmat din toamna anului trecut și până în primăvara acestui an. E filmul familiei noastre, așa îi spunem, căci jucăm și eu, și Vlad, și Lia”, a dezvăluit actrița.

Emoțiile din spatele camerelor de filmat

Vizionarea primelor cadre finalizate a adus la suprafață o avalanșă de stări pentru actriță.

„A fost foarte emoționant, și pentru că a fost prima oară când l-am văzut, dar și pentru că e așa de personal”, a mai adăugat Dana Rogoz.

Deși proiectul se află încă în faza de postproducție, actrița a oferit și un indiciu despre momentul în care publicul larg se va putea bucura de această poveste pe marile ecrane: „Anul viitor sper să îl vedeți și voi în cinema!”, a transmis aceasta.

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