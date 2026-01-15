Un youtuber american susține că a recreat rețeta Coca-Cola

Youtuberul din spatele canalului „LabCoatz”, al cărui nume real este Zach Armstrong, a declarat, într-un videoclip publicat pe 8 ianuarie 2026 și care a adunat peste 5,5 milioane de vizualizări, că a reușit, pe parcursul unui an, să reproducă rețeta secretă a celebrei băuturi răcoritoare Coca-Cola.

Acest anunț a stârnit curiozitate la nivel global, mai ales că rețeta originală este păstrată secretă de aproape un secol și jumătate, potrivit grupului media francez BFMTV/RMC. Într-un videoclip de 25 de minute, LabCoatz explică în detaliu procesul prin care a ajuns să creeze ceea ce el numește o „replică perfectă” a băuturii.

„În realitate, 99% dintre ingredientele Coca-Cola erau deja cunoscute. Un litru de Coca conține 110 grame de zahăr, 96 mg de cofeină, 0,64 grame de acid fosforic… Dar ceea ce nu știam erau ultimele ingrediente”, afirmă el în videoclip.

Pentru a identifica misteriosul 1% rămas, care constă într-un amestec complicat de arome, chimistul a utilizat un spectrometru de masă, un aparat capabil să identifice fiecare moleculă prezentă în compoziția băuturii. Astfel, el a reușit să descopere aromele predominante ale Coca-Cola.

O rețetă cu potențial comercial?

Așa a apărut „Lab Cola” – rețeta propusă de youtuber, care implică două soluții distincte. Prima, denumită soluție de arome, conține uleiuri esențiale de lămâie, nucșoară și coriandru, care sunt diluate în etanol alimentar.

A doua soluție este destinată să ofere culoarea și aciditatea băuturii și conține o combinație de oțet, colorant, cofeină și extract de vanilie. Procesul de preparare include dizolvarea a 104 grame de zahăr în apă carbogazoasă fierbinte. Apoi, se adaugă 1 ml din prima soluție și 10 ml din a doua. Amestecul se încălzește până aproape de punctul de fierbere, după care se completează cu apă carbogazoasă până se obține un litru de băutură.

În videoclip, două persoane au gustat produsul final fără să știe care este băutura originală. Reacțiile lor au fost surprinzătoare: „Nu mă așteptam să semene atât de mult cu Coca-Cola”, a spus unul dintre participanți.

„Nu aș putea să îmi dau seama care dintre ele este originalul”, a adăugat celălalt.

Videoclipul lui „LabCoatz” a deschis noi posibilități pentru cei care doresc să reproducă rețeta propusă și, eventual, să o comercializeze. Este demn de remarcat faptul că Coca-Cola nu a brevetat niciodată rețeta originală, tocmai pentru a evita ca aceasta să fie făcută publică, având în vedere că în SUA brevetele expiră după 20 de ani.

Cu toate acestea, youtuberul-chimist avertizează asupra riscurilor asociate cu prepararea băuturii acasă.

„Acidul fosforic concentrat este ușor coroziv, iar aromele și uleiurile esențiale nediluate pot fi iritante sau toxice”, subliniază el.

Istoria Coca-Cola

Succesul videoclipului se explică prin aura de mister pe care Coca-Cola a cultivat-o în jurul rețetei sale încă de la înființare. Compania susține că „doar un număr restrâns de persoane din interiorul firmei cunoaște formula exactă. Aceste persoane sunt obligate contractual să păstreze secretul, iar identitatea lor este strict confidențială”.

Istoria Coca-Cola începe în 1886, când a fost creată de un farmacist din Atlanta ca un sirop medicinal pentru durerile de cap. Câțiva ani mai târziu, un om de afaceri a cumpărat marca și a transformat-o într-o băutură pentru publicul larg, modificând rețeta originală. În 1919, rețeta a fost pentru prima dată pusă pe hârtie și depozitată într-un seif din New York, iar din 2011 se află la Atlanta, în cadrul expoziției „World of Coca-Cola”, lângă sediul principal al companiei.

Rețete alternative și controverse

Coca-Cola nu este singurul brand de cola de pe piață. De-a lungul anilor, au apărut mii de variante, de la Pepsi Cola, unul dintre primii săi rivali, până la sortimente locale, cum ar fi China Cola din China, Thums Up din India, Afri-Cola din Germania, Tukola din Cuba sau Breizh Cola din Bretania, Franța. Fiecare dintre aceste băuturi folosește ingrediente similare, dar diferențele în proporții și calitatea materiilor prime le oferă un gust distinct.

Inclusiv gustul Coca-Cola variază în funcție de regiune. De exemplu, varianta franceză este mai puțin dulce, fiind preparată cu zahăr alb din sfeclă, în timp ce versiunea americană folosește sirop de porumb.

