Potrivit legendei, dacă arunci o monedă cu mâna dreaptă peste umărul stâng în Fontana di Trevi, te vei întoarce la Roma.

„Tradiția spune că aruncarea unei monede în Fântâna Trevi asigură o întoarcere la Roma. Dar mi-a trecut prin minte nevoia ca lumea să revină la modul în care era înainte de COVID-19”, a scris pe Twitter șeful Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

This moment meant much to me. Tradition says tossing a coin into Trevi Fountain ensures a return to Rome.

But going through my mind was the need for the ? to return to the way it was pre-#COVID19.

The power is in our hands, from @g20org leaders to us all, to end the pandemic. pic.twitter.com/6vNswTfBgP