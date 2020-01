De Iulian Cuibar,

Totul a început cu Revelionul 1999/2000, când doi iubitori ai muntelui au sărbătorit trecerea dintre ani pe vârful Piatra Mică, la 1.799 de metri. Petrecerea inedită a prins repede, astfel că an de an adună zeci de oameni, din ce în ce mai mulți de la un an la altul.

Foto: Ionuț Vodă

„E multă lume la fiecare Revelion în Piatra Mică. Cred că am fost 50 acum, nu am stat să număr, pentru că nici nu am stat prea mult, din cauza vântului care bătea foarte tare. Dacă scoteai mâna să faci o poză cu telefonul, deja era o aventură, îți îngheța instant :-D”, spune Cristi Pivodă, un tânăr zărneștean care petrece astfel Revelionul de patru ani.

Inițiatorul, un salvamontist

Sunt însă și munțomani care fac acest lucru de mult mai mult timp, unul dintre ei fiind salvamontistul Lucian Lolu, om cu numeroase performanțe în schi-alpinism. A cucerit munți „grei”, dar Piatra Craiului rămâne „casa” lui. De altfel, a și inițiat Revelionul în Piatra Mică, în urmă cu două decenii, alături de prietenul Puskas Karoly.

„An de an… Fără să spun NU, indiferent de opțiuni și oportunități. Evident că toți acești mulți ani au fost trăiți. Sau că aceste nopți de Revelion au fost împlinirea anului care se încheia, combinată cu speranța celui ce avea să vină. Fila acestui Revelion a fost scurtă și cu speranța că vom găsi toți liniște, împlinire, fericire. La mulți ani tuturor!!!”, povestește și inițiatorul ineditei petreceri.

Piatra Mică este un vârf din masivul Piatra Craiului, iar urcarea din Zărnești durează aproximativ două ore. „Vara, în condiții normale. Acum, de Revelion facem cam trei ore și jumătate, pentru că mergem încet și facem multe opriri, ca să nu transpirăm și să ne fie frig cât stăm sus”, mai precizează Cristi Pivodă.

GSP.RO VIDEO Florin Tănase, răspuns genial pentru Dana Budeanu pe Instagram, după atacurile repetate ale designerului vestimentar

HOROSCOP Horoscop 1 ianuarie 2020. Scorpionii au parte de un moment delicat din cauza unor tentații