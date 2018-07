În primul rând, monitorul este gigantic, gargantuan. Practic, stai pe masă cu un televizor de 32 de inchi, echivalentul unei diagonale de 80 de centimetri. Numai că la un televizor te uiți de la 3-4 metri, or monitorul îl ai direct pe birou la jumătate de metru astfel că te simți "învăluit" de imagine.

Mie mi-a luat destul de mult să mă obișnuiesc cu imensitatea lui pentru că rămâi cu impresia că se vede la 50 de metri ce scrii. Însă odată ce te-ai obișnuit te simți ca un rege, mai ales când vin toți colegii să te întrebe dacă nu cumva ai primit o promovare din moment ce ai un monitor așa mare.

Rezoluție 2K

Că tot veni vorba de imagine, rezoluția acestuia este 2K, mai precis 2.560 x 1.440 pixeli, iar rata de refresh este de 60 Hz. Rezoluția mult mai mare decât un panou Full HD este de bun augur pentru cei care au nevoie de monitoare mari, cum ar fi în proiectare sau arhitectură.

Eu am folosit monitorul și pentru o serie de transmisii ale meciurilor de la campionatul mondial și pot spune că acestea se văd superb. La fel și clipurile din de pe YouTube, unde am putut rula clipuri 2K. Pe Netflix nu am reușit însă să vizionez filme la rezoluție 4K, deși abonamentul permitea, cel mai probabil totul fiind din cauza PC-ului și a vitezei de internet.

Diferența dintre ecranele VA și cele IPS

Panoul folosit este un VA, ceea ce garantează culori deosebite. Partea proastă este că atunci când te deplasezi în lateral, imaginile pierd din claritate. Partea bună este că acesta este un monitor și teoretic stai fix în fața lui, astfel că nu contează.

Panourile IPS au unghiuri de vizualizare mai bune, dar negrul este mai mult un gri închis, în vreme ce ecranele VA sunt mai "colorate" și luminoase. Singura problemă posibilă ar fi atunci când vrei să arăți unui coleg ceva la ce lucrezi, deoarece acesta va percepe o imagine diferită față de ceea ce vezi tu.

Philips notează că monitorul are un unghi de vizualizare de 178 d grade și un contrast de 3.000 la 1, la care se adaugă un contrast inteligent de 50.000.000 la 1.

Problema e că imaginea deja își schimbă culoarea dacă te miști din centrul monitorului, așa că acel unghi de 178 de grade nu prea ajută decât statistic.

De asemenea, luminozitatea este de 300 cd/m². Deși pare destul de puțin pe hârtie, din cauză că ai monitorul fix în față și la maximum un metru distanță, luminozitatea trebuie scăzută. Eu am lăsat-o pe la 65% din această cauză. La capitolul luminozitate am constatat un fenomen ciudat: dacă trec de la un tab de Chrome întunecat la unul deschis la culoare, monitorului îi ia câteva secunde până la se "deschidă la culoare".

Philips se laudă că monitorul său are un timp de răspuns de 4 milisecunde (gray-to-gray), ceea ce face ca acesta să fie potrivit pentru jocuri.

Design, conectivitate și setări

Monitorul Philips Brilliance BDM3270 vine cu un stand masiv care se montează în șuruburi și îl țin fix. Acesta are avantajul că pot astfel să reglezi monitorul pe trei axe. Astfel, poți să îl ridici pe înălțime sau să îl lași mai jos.

De asemenea, poți să îl rotești stânga-dreapta, dar poți să îl și înclini după voia inimii pentru a nu te afecta reflexia luminii. Și credeți-mă că aceasta chiar este o problemă din cauza faptului că panourile VA sunt foarte reflective în esența lor.

Funcție picture in picture

În privința conectivității, acesta are o multitudine de opțiuni. Vine cu două porturi USB 2.0, la care se adaugă alte două 3.0. De asemenea, are mufe HDMI și Display, dar și clasicele VGA și DVI.

Datorită acestora, monitorul suportă funcția picture in picture, pe care n-am mai văzut-o de mult disponibilă nici măcar pe televizoare.

Mai exact, se pot conecta concomitent două dispozitive, iar pe ecran le poți controla pe ambele.

Nici partea audio nu este neglijată, existând o intrare audio, dar și o mufă jack.

Concomitent, acesta are un slod de securizare Kensington, prin care poți lega monitorul astfel încât să nu poată fi furat.

Poate fi montat pe perete

De asemenea, monitorul are suport VESA 100 x 100 mm, astfel că poate fi montat inclusiv pe un perete.

Cu tot cu suport, acesta are 10,76 kilograme, cam cât un televizor de aceeași talie.

Specificațiile detaliate se găsesc pe pagina producătorului și pot fi consultate aici.

Prețul

În final ajungem și la preț. La momentul acestui review, monitorul costă între 1.595 lei la Pro Store sau 1.811 lei la IT Galaxy.

Merită? Depinde de utilizator. Merită pentru cei care au nevoie de o rezoluție mare și multă conectivitate. Dacă îl doriți pentru gaming trebuie să știți că, din cauza rezoluției ridicate, vă trebuie o placă video foarte performantă la calculator. De asemenea, pregătiți-vă să achiziționați și un birou mare.

Cine e Philips

Monitoarele Philips sunt produse de către grupul chinez TPV Technology sub licență. Grupul chinez deține și brandul de monitoare AOC și realizează inclusiv televizoarele Philips comercializate în întreaga lume.

Compania este un adevărat gigant, cu vânzări anuale de peste 11 miliarde de dolari.