Și mai important decât atât, nu e vorba nicidecum de un model rugged, așa cum am mai văzut la alți producători, ci de un smartphone frumos, cu colțuri rotunjite, care pare chiar fragil dacă nu știi de ce este el capabil cu adevărat.

Honor Magic7 Lite. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Acum ceva vreme, Huawei ajunsese să domine piața de telefoane mid-range din România, iar HONOR, care la vremea respectivă era o companie care făcea parte din grupul gigantului chinez, se țintea destul de bine și destul de aproape de acesta, chiar dacă era extrem de nouă pe piața locală.

După restricțiile comerciale impuse de SUA lui Huawei, HONOR s-a detașat de compania-mamă și a căutat să-și făurească propriul destin pe, poate, cel mai competitiv segment de telefoane din România și din Europa.

De fapt, de-asta am și ales să punctez, rapid, istoria recentă a HONOR, pentru că mi se pare că fix asta au ajuns să însemne pe piața de la noi. Un continuator demn de vechile mid-range-uri Huawei, care veneau cu cel mai bun raport calitate/preț de pe piață.

Recomandări Negocierile trădătorilor din Comandamentul „Vlad Țepeș” cu Moscova. Agent rus: „În mai o să pornească agitație”

Magic7 Lite merge fix în această direcție, vine la pachet cu niște funcții bune pentru orice mid-range din prezent, dar și cu câteva lucruri în plus, despre care vom detalia mai mult în rândurile următoare.

Display foarte rezistent

Fiind eu însumi un fan al testelor de rezistență ale lui JerryRigEverything de pe YouTube, am zis să-l încerc pe unul dintre cele mai rudimentare. Testul de îndoire. Ok, nu am aplicat chiar toată forța încercând să fac acest telefon să cedeze, pentru că nu asta a fost intenția mea, însă pe măsură ce am apăsat din ce în ce mai tare, am rămas surprins de calitatea build-ului.

Honor Magic7 Lite. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Nu, telefonul nu s-a îndoit, funcționează excelent în continuare, însă mie mi-a fost teamă că am exagerat. Nicidecum. Șasiul se simte foarte bine închegat și nu știu nici măcar dacă acest telefon poate fi îndoit cu mâinile goale. În fine, ideea e ca el ar trebui să reziste fără nici o problemă dacă, de exemplu, l-ai uitat într-unul din buzunarele de la spatele pantalonilor și te-ai așezat în grabă în mașină.

Recomandări Vladimir Putin nu vrea armistițiu, Statele Unite trimit din nou în Ucraina bombe glisante de mare precizie

Ecranul lui HONOR Magic7 Lite este un AMOLED cu rată de reîmprospătare variabilă de 120Hz. Ea poate fi „blocată” la 120 Hz, poate fi dinamică, în așa fel lași telefonul să „aleagă” când are nevoie de 120 Hz și economisești și ceva baterie pe parcurs, dar poți merge și pe opțiunea de 60 Hz. Îmi place atunci când producătorii de telefoane te lasă să-ți alegi singur de ce ai nevoie.

De asemenea, avem parte aici și de un ecran luminos, cu peak brightness de 4000 de niți, dar și o rezoluție de 1224 x 2700 de pixeli. Practic, Magic7 Lite vine cu un display numai bun de urmărit filme sau seriale și prin prisma dimensiunii diagonalei de 6,78 inci.

Și, până la urmă, acesta este un punct focal pentru cine vrea un astfel de telefon, însă ce m-a impresionat cu adevărat a fost faptul că avem parte de un plus de durabilitate pe un ecran „eye-candy” cum ar spune englezul, adică un ecran foarte bine calibrat din punct de vedere al culorilor, pe care e o plăcere să urmărești conținut pe YouTube, Netflix sau orice alt serviciu de streaming este preferatul tău.

Mai mult decât atât, pot vedea scenarii clare de utilizare pentru acest telefon, și de ce nu, și un public țintă. Deci acei oameni care caută un mid-range care să nu le dea o gaură în buget, dar care poate ajunge pe mâna copiilor fără să existe vreun risc real pentru integritatea lui, se pot orienta fără probleme către Magic7 Lite.

Recomandări România a ajuns să importe motorină din Grecia, Israel și Egipt, după ce a oprit fluxurile din Rusia – EXCLUSIV

Ce înseamnă un telefon cu adevărat robust?

Așa cum spuneam și la început, telefoanele rezistente au venit în forme total diferite până acum. E vorba de acele modele „rugged”, de obicei vândute ca fiind o opțiune bună pentru cei care lucrează pe șantiere sau în meserii în care trebuie să petreacă destul de mult timp afară, făcând muncă fizică. Ei bine, e destul de reconfortant să văd un astfel de model care poate prezenta o durabilitate de top, dar care arată, totuși, ca un device elegant și nu ca o clasică „cărămidă”.

Nu vreau să mă înțelegi greșit. Am dat intenționat de pământ cu acest telefon, recunosc, cu ceva frică, însă rezultatul a fost cel la care mă așteptam. Nu s-a întâmplat nimic, nici o zgârietură pe ecran, nici o îndoitură în șasiu.

Honor Magic7 Lite. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Nu am trecut la teste chiar mai agresive, deoarece am vrut, în primul rând, să văd cum face față la folosire neglijentă, așa cum voi numi acest stil specific persoanelor neatente sau chiar copiilor. Așa că dacă te știi cu musca pe căciulă, și ai multe „victime” la activ printre telefoanele tale, e bine să iei în calcul și un astfel de model ceva mai rezistent decât majoritatea.

Un alt punct de vedere pe care aș mai putea marșa aici este faptul că nu ai nevoie de o husă, mai ales dacă nu ești fan al acestui stil de protecție și îți place mai mult cum arată telefonul din dotare fără un astfel de accesoriu.

Și lista poate continua. Însă ideea aici e că HONOR Magic7 Lite e un smartphone care nu îți va provoca anxietate, care nu se va îndoi dacă te așezi, din greșeală, pe el, care nu se va sparge prea ușor, și unul care te va ajuta să nu mai stai cu sufletul la gură atunci când cei mici decid să-l transforme în jucăria preferată. E bun și pentru cei care lucrează pe șantiere de construcție sau care au ca obiect de activitate munca fizică, dar și pentru cei care lucrează la birou.

Bateria, un capitol la care Magic7 Lite este unul dintre cele mai bune telefoane pe care le poți cumpăra

Treaba cu bateria e destul de simplu de explicat pentru oricine. Un telefon, cu cât are un procesor mai eficient energetic și un șasiu suficient de mare cât să adăpostească un acumulator mai ofertant, cu atât va rezista mai bine din punct de vedere al autonomiei.

Iar Magic7 Lite pare că bifează toate aceste condiții. Smartphone-ul e dotat cu o baterie foarte mare, de 6.600 mAh, care se poate încărca rapid la 66W, limitare introdusă de producătorul chinez pentru a evita o uzură prea rapidă a acesteia. Bateria, ca oricare alta montată pe orice, de la telecomenzi de TV sau mașini, este un consumabil.

Ei bine, vreau să spun încă de acum că HONOR Magic7 Lite este unul dintre telefoanele care a rezistat cel mai bine la utilizare, oferindu-mi aproape 3 zile de utilizare continuă, fără să fie nevoie să-l încarc. În tot acest timp, l-am folosit pentru streaming de muzică și de clipuri video pe YouTube, pentru poze, și am realizat chiar și teste benchmark de performanță cu el, pe care o să le las mai jos, pentru a vedea cum s-a descurcat.

PC Mark 11.988 Antutu 590.167 Geekbench 2.751 3D Mark Wild Life 2.391

Mai mult, am încercat chiar și un meci de PUBG, iar rezultatele de autonomie au fost peste așteptări. Ca o paranteză, a fost bun și la gaming tot prin prisma ecranului mare de care am spus ceva mai devreme, dar și prin perspectiva unui procesor destul de echilibrat.

HONOR Magic7 Lite este echipat cu un procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, care, deși nu e chiar cel mai nou CPU produs de gigantul american, este unul dintre cele mai bine calibrate din punct de vedere energetic, și este o alegere bună pentru acest smartphone.

El ajută, cu siguranță, la autonomia totală a „clientului” de astăzi, fiind chiar un punct central pentru performanța de care acest mid-range dă dovadă. Pe scurt, Magic7 Lite e un smartphone care „ține” la baterie și care poate fi utilizat, în condiții normale, fără probleme, chiar mai mult de două zile.

Camera Foto, un rabat necesar dar conform cu așteptările

Ansamblul foto al lui HONOR Magic7 Lite este compus din doi senzori: unul principal de 108MP cu f/1.8 și unul ultrawide de 5MP cu f/2.2. Atunci când vorbim de telefoane care fac parte din acest segment de preț este evident că producătorul trebuie să facă rabat undeva ca să poată oferi performanțe demne de flagship-uri la alte capitole.

Honor Magic7 Lite. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Ei bine, fără să avem parte de vreo surpriză serioasă, rabatul făcut aici este camera foto. De altfel, HONOR este chiar unul dintre cei mai lăudați producători de smartphone-uri în ceea ce privește camerele foto folosite pe vârfurile de gamă și amintim aici și de excelentele Magic6 Pro și Magic7 Pro.

Dar nu despre flagship-uri vorbim astăzi. Magic7 Lite este decent în majoritatea scenariilor foto, ca iluminare, deși scoate instantanee destul de „reci” ca balans al culorilor, mai ales dacă alegi să pozezi peisaje urbane atunci când este destul de înnorat afară. Detaliile sunt bune, însă ele se cam pierd atunci când alegi să faci switch-ul pe ultrawide.

Bine, încă avem parte de o postprocesare foarte bună, iar camera principală chiar este mai mult decât decentă, chiar și pe timp de noapte, scenariu în care s-a descurcat mai bine chiar decât anticipam. Nu prea avem parte de supraexpunere, iar balansul de culoare, dar și umbrele, sunt echilibrate foarte bine în condiții de iluminare ceva mai slabă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Mai mult, avem parte și de stabilizare optică a imaginii (OIS) pe acest telefon, una care funcționează foarte bine atunci când vrei să filmezi ceva pe fugă. Imaginea rămâne destul de stabilă, și chiar pot să punctez că aici e vorba de alt punct forte al acestui telefon, comparativ mai ales cu alte modele care fac parte din acest segment de preț.

Senzorii trebuie judecați prin prisma unei comparații cu concurenții direcți ai acestui smartphone, și ce am văzut în zilele mele de test mă face să spun, fără probleme, că HONOR a făcut treabă bună și aici.

Avem parte și de AI pe HONOR Magic7 Lite

Așa cum am mai punctat în ultima vreme atunci când am scris despre telefoane mid-range, marii producători au ales să urmeze ca direcție generală introducerea unor funcții de Inteligență Artificială pe modelele care fac parte din game de preț ceva mai joase, iar Magic7 Lite nu face excepție de la această nouă regulă.

De departe, cel mai cool mi se pare că avem AI Eraser pe acest smartphone, adică fix acea funcție care mie mi se pare una dintre cele mai utile din toate suitele AI pe care le vedem integrate în prezent în industrie.

AI Eraser te va ajuta să scapi de elementele nedorite din anumite fotografii cu doar câteva apăsări de buton. De exemplu, dacă faci o poză pe stradă, și ai ghinionul să prinzi și o altă persoană necunoscută în poză, cu ajutorul acestei funcții o poți „șterge” la propriu din instantaneu, iar AI-ul din dotare va regla rezultatul în așa fel încât să nu pară că a existat ceva sau cineva în plus în poza respectivă. Practic, nu ai cum să-ți dai seama că poza a fost retușată cu AI. Același lucru e valabil și în cazul obiectelor nedorite din poze, care pot fi șterse printr-un mod la fel de facil.

HONOR Magic7 Lite vine în două variante de stocare la rafturile magazinelor din România, una de 256GB cuplată cu 8GB de memorie RAM, și o a doua de 512GB cuplată tot cu 8GB de memorie RAM. Și ar mai trebui să mai menționez un lucru aici, pe lângă toate aspectele de durabilitate despre care am vorbit mai devreme. HONOR Magic7 Lite este rezistent la apă și la praf, la standard IP64, adică este protejat foarte bine de intemperii sau de stropire accidentală. Deci puncte în plus și aici.

Concluzie

HONOR Magic7 Lite este una dintre cele mai bune variante „de mijloc” pe care le poți găsi pe piață la ora actuală. Bateria este una dintre cele mai bune pe care le-am testat vreodată, rezistența lui la fel, deși la prima vedere nu ai spune că un telefon care se prezintă frumos din punct de vedere estetic îți poate oferi o așa senzație de siguranță.

E un telefon bun pentru utilizatorii obișnuiți, care nu au timp sau chef să aibă o grijă prea mare față de smartphone-ul din dotare și care au și copii care „apelează” destul de des la telefonul lor.

Faptul că se și încarcă rapid la o viteză destul de mare, dar nu prea mare, nu poate fi decât un alt punct forte al acestui smartphone, iar variantele de RAM / spațiu de stocare ar trebui să mulțumească pe mai toată lumea. Este un telefon foarte ușor de recomandat, mai ales prin prisma raportului calitate/preț la care este disponibil pe piață.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News