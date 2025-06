Deși nu este noul flagship al companiei, acesta fiind Watch 5, Fit 4 Pro este mai degrabă destinat celor care au un stil de viață activ și care vor să fie la curent cu starea lor de sănătate. Acesta dispune de toți senzorii pe care ți i-ai putea dori de la un ceas inteligent de ultimă generație și măsoară cei mai importanți parametri ai tăi alcătuind o imagine de ansamblu pe care o poți consulta oricând în aplicație.

Design lejer, confortabil

Fiind vorba aici despre un ceas de sport, era imperios necesar ca HUAWEI să lanseze un model ușor și comod, pe care să nu-l prea simți atunci când îl porți.

Ei bine, se pare că le-a reușit acest lucru și spun asta din postura unui utilizator căruia îi e greu să doarmă cu ceasul la mână. Una dintre cele mai importante funcții are oricărui smartwatch este monitorizarea somnului, iar pentru ca acest lucru să fie posibil trebuie, evident, să îl poți purta în momentele în care ai nevoie de o reîncărcare a bateriilor.

Huawei Watch Fit 4 Pro este unul dintre cele mai bune smartwatch-uri din segmentul său de preț. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Recomandări România, pământ chinezesc. Branduri românești sunt aplicate pe produse realizate în China și apoi vândute în țara noastră. Expert: „Este un vid legislativ”

Nu numai că este foarte potrivit în dimensiuni, dar Watch Fit 4 Pro vine la pachet și cu o curea textilă care se potrivește foarte bine pe orice încheietură, nefiind vorba de una de silicon cu măsuri predeterminate prin decupajele de pe curea.

Bineînțeles, există mai multe opțiuni și aici și poți merge și pe mâna unei curele de silicon dacă asta e o alegere mai bună pentru tine. Culoarea ceasului pe care l-am purtat în această perioadă este un verde deschis, iar designul său, per total, se aseamănă destul de tare cu cel pe care îl vedem la Apple Watch Ultra.

De asemenea, tot la capitolul design mai trebuie punctat și că marginile ecranului sunt destul de pronunțate, însă nu într-un mod deranjant ci mai degrabă într-un mod în care scot și mai mult în evidență sportivitatea ceasului.

Huawei Watch Fit 4 Pro este unul dintre cele mai bune smartwatch-uri din segmentul său de preț. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

„Pachetul” complet pe care îl primești este unul care arată bine și este și confortabil, ceea ce înseamnă destul de mult mai ales în condițiile în care vorbim despre un ceas care costă 1400 de lei, un preț foarte bun pentru funcțiile pe care le primești în schimbul sumei.

Recomandări Conservatorul Karol Nawrocki a câștigat la limită alegerile prezidențiale și este noul președinte al Poloniei

HUAWEI Watch Fit 4 Pro: Cât de comod este în viața de zi cu zi și la sport

Am testat și judecat acest ceas după cele mai obișnuite scenarii de utilizare care mi se aplică mie. Adică viața de zi cu zi, de la muncă, unde am nevoie să văd toate notificările care îmi vin, de la mailuri la mesaje pe WhatsApp, fără să trebuiască să scot de douăzeci de ori pe minut telefonul din buzunar, dar și la alergarea de dimineață, pentru a monitoriza mai bine parametri precum bătăile inimii, viteza dar și zona în care mă aflu în funcție de ritmul cardiac și capacitatea de efort.

Huawei Watch Fit 4 Pro este unul dintre cele mai bune smartwatch-uri din segmentul său de preț. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Spre deosebire de alte ceasuri care fac parte din această gamă de preț, Watch Fit 4 Pro lasă în urma sa o senzație premium, utilizând plastic puțin spre deloc în construcția sa, iar faptul că HUAWEI investește din ce în ce mai mult în calitatea produselor sale wearable se vede din ce în ce mai pregnant.

Aș putea să spun, cu ușurință, că este, poate, cel mai calitativ construit ceas pe care l-am testat eu din acest segment de preț.

Recomandări Filmul primei săptămâni de mandat al președintelui Nicușor Dan

Ecran luminos și toate funcțiile pe care le cauți

Un alt punct forte al acestui smartwatch este și ecranul său luminos, având un peak brightness de 3000 de niți, destul de mult pentru un ceas inteligent. Asta înseamnă că vei putea vedea ușor informațiile pe el dacă ești afară, sau chiar și atunci când înoți, cu ecranul ud și expus la soare.

Huawei Watch Fit 4 Pro este unul dintre cele mai bune smartwatch-uri din segmentul său de preț. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Butoanele de control de pe laterale oferă și ele acces facil la multitudinea de funcții pe care le are Watch Fit 4 Pro, de la EKG (electrocardiograma), la ritmul cardiac si nivelurile de oxigen din sange. De asemenea, avem parte și de managementul ciclului menstrual pentru o gestionare mai inteligentă a sanatatii femeilor, lucru pe care eu nu l-am putut testa, din motive evidente, precum și conștientizarea respirației în timpul somnului pentru o sanatate ceva mai optimizată.

De asemenea, ceasul e potrivit pentru mai orice sport alegi să practici, acesta având preîncărcate programe de antrenament pentru diferite discipline, iar unul dintre punctele focale pe care eu le văd aici, și pe care le-am văzut și în timpul evenimentului de lansare la care am luat parte la Berlin este faptul că se pune accentul destul de mult pe golf.

Huawei Watch Fit 4 Pro este unul dintre cele mai bune smartwatch-uri din segmentul său de preț. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Nu mai puțin de 5.000 de hărți ale terenurilor de golf din întreaga lume sunt integrate pe ceas, și avem parte și de o monitorizare precisă a distanței până la green-uri și obstacole, dar și de modul Driving Range.

Mai văd un scenariu bun de utilizare pentru acest ceas, mai ales prin prisma faptului că se bucură de o localizare GPS destul de bună. Cei care aleg să facă drumeții pe munte ar putea fi destul de satisfăcuți de durata de viață a bateriei, despre care detaliez mai jos, dar și de faptul că smartwatch-ul este unul comod, fapt pe care l-am specificat deja în rândurile de mai sus.

Aplicația HUAWEI Health & autonomie

Un alt mare plus e și aplicația HUAWEI Health, care funcționează foarte bine atât pe Android, cât și pe iOS. Eu l-am testat „legat” la un iPhone 16 Pro Max și pot să spun că nu am văzut erori de compatibilitate între sistemele de operare. De altfel, e clar că producătorul a lucrat destul de mult la software tocmai pentru ca ceasurile să fie cât mai ușor de folosit împreună cu telefoanele altor producători decât cele produse in-house.

De asemenea, ai acces și la antrenamente ghidate în aplicație, monitorizarea detaliată a somnului, exerciții de respirație și statistici clare. Varianta Health+ adaugă o secțiune în plus cu programe profesioniste pentru sport, meditație și un plan de menținere a formei „Stay Fit Plan”. Costă 40 de lei lei pe lună, dar ai 3 luni gratuite la început ca să poți să vezi dacă e ce trebuie pentru tine. Recunosc că nu am ajuns să mă joc prea mult cu tot ce are de oferit, însă nu mi se pare cu nimic mai prejos decât alte astfel de programe oferite de alți producători de smartwatch-uri.

La capitolul autonomie, ceasul stă destul de bine. Cu utilizare normală, adică notificări, câteva antrenamente, monitorizare constantă a somnului și pulsului, duce cam 7-9 zile fără probleme. Dacă îl folosești intens, cu GPS activat, tot reușește să țină lejer 4-5 zile, ceea ce e mai mult decât decent pentru segmentul de preț din care face parte.

Concluzie

HUAWEI Watch Fit 4 Pro e genul de smartwatch care vrea să bifeze atât partea de fitness, cât și zona de lifestyle și, sincer, reușește destul de bine.

E ușor, cu un design elegant și un ecran care arată foarte bine în orice lumină, ceea ce îl face ușor de purtat și la alergat prin parc, dar și la o bere în oraș, sau în aglomerația de zi cu zi de la serviciu. Nu e doar un gadget pentru sportivi hardcore, ci și un accesoriu, iar asta înseamnă un mare plus pentru cei care vor un gadget cât mai versatil.

Huawei Watch Fit 4 Pro poate fi cumpărat de pe magazinul oficial de aici și vine la pachet și cu câteva bonusuri.

Astfel, cine achiziționează acest ceas beneficiază și de un cupon de reducere in valoare de 250 lei, o curea extra, 12 luni extra-garantie, dar și de 3 luni de abonament gratuit HUAWEI Health+.

De asemenea, pentru 9,9 lei în plus, utilizatorii pot achizitiona HUAWEI Freebuds SE 2, iar pentru 299 de lei în plus, căștile HUAWEI FreeArc. Promoțiile sunt valabile până pe 29 iunie 2025.