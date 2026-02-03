„Reacțiile de nemulțumire și frustrare din partea cetățenilor sunt justificate. În ultimele săptămâni, am folosit fiecare ocazie pentru a asculta plângerile lor. Am fost prezenți la proteste, am organizat audiențe și dorim să îi ajutăm cu toate forțele noastre”, a transmis partidul lui Kelemen Hunor după ce Guvernul Bolojan a majorat taxele și impozitele din ianuarie 2026, ceea ce a generat valuri de nemulțumiri în rândul populației.

„De aceea, UDMR inițiază astăzi, în mod oficial la nivelul Guvernului, posibilitatea ca autoritățile administrației publice locale să poată reduce taxele, până la adoptarea bugetelor, în limitele prevăzute de lege, și să reintroducă facilitățile fiscale. Prioritate vor avea persoanele cu dizabilități și familiile aflate în situații de vulnerabilitate. Măsura poate fi implementată prin ordonanță de urgență a Guvernului”, se arată în comunicat.

Kelemen Hunor conduce UDMR din 2011. Foto: Hepta

„Totodată, UDMR a inițiat acordarea unui sprijin țintit pentru pensionarii cu venituri mici pe parcursul anului, având în vedere perioada dificilă pe care o traversăm. Înțelegem ce cer oamenii, familiile și mediul de afaceri: predictibilitate și echitate. Aceasta este misiunea pe care ne-o asumăm atât la nivel guvernamental, cât și în administrațiile locale”, a conchis UDMR.

Decizia lui Kelemen Hunor a venit după protestul din Miercurea Ciuc de acum câteva zile, unde mii de oameni și-au manifestat nemulțumirea pe străzi, deși temperaturile erau sub 0 grade Celsius, acuzând că UDMR că nu face nimic pentru a sprijini locuitorii din Harghita care au de plătit taxe și impozite foarte mari.

Kelemen Hunor era unul dintre puținii aliați ai lui Ilie Bolojan în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR. În acest moment, premierul a pierdut practic și sprijinul liderului UDMR.

Amintim că situația politică este extrem de complicată. PSD este principalul adversar al premierului, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, a recunoscut în ianuarie că vrea ca Bolojan să plece, pentru că este inflexibil și nu ține cont de propunerile primite în coaliție, dar a precizat că deocamdată nu este momentul, ținând cont că mai trebuie puși șefii serviciilor secrete și deocamdată nu există un buget pe 2026.

Însă nu doar PSD este contra lui Bolojan, ci și o parte din propriul partid, iar nemulțumirile în PNL sunt reale și publice. Primul care a vorbit a fost Hubert Thuma, lider influent în PNL, care a ieșit din umbră pe 9 ianuarie și a acuzat Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale. Pe 26 ianuarie, Thuma și-a intensificat atacurile și a scos un video vechi cu Bolojan, referindu-se la bugetul pentru 2026 care încă se discută.

Mai mult, pe 19 ianuarie, Libertatea a anunțat că Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL, i-a cerut premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, în ședința de la Vila Lac, să corecteze două măsuri luate de Guvern contra celor vulnerabili. Prima doleanță a vizat eliminarea prevederii privind „prima zi de concediu medical fără plată” în cazul bolnavilor cronici, în special pentru pacienții oncologici. A doua cerere s-a referit la eliminarea oricărei prevederi care permite reținerea indemnizației de handicap și a venitului minim de incluziune pentru neplata impozitelor locale. Dar Ilie Bolojan i-a replicat că el nu mai face excepții și că „preferă să fie omul rău”.

Apoi, pe 2 februarie, Ilie Bolojan a fost contestat la altă ședință de încă un prim-vicepreședinte, Adrian Veștea, și a fost blocat la votul pentru șefii de filiale.

Faptul că nemulțumirile în PNL cresc și că nu au fost cazuri singulare a fost evidențiat și de europarlamentarul Rareș Bogdan, care a dat semnalul revoltei împotriva lui Bolojan încă de la jumătatea lunii ianuarie și a spus că „din momentul ăsta voi vorbi” după o tăcere de mai bine de un an.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.

