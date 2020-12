Revolta unui om de afaceri: „În ultimii 31 de ani, din Centura Capitalei au fost construiți sub 2 metri liniari pe zi!”

Afaceristul le transmite celorlalți antreprenori să nu se bazeze pe Guvern sau pe politicieni în general, deoarece aceștia se luptă doar pentru ei și pentru interesele partidelor care îi propulsează.

Am făcut un calcul și, în ultimii 31 de ani, din Centura Capitalei au fost construiți sub 2 metri liniari pe zi. Ați citit corect! Sub 2 metri liniari pe zi. Și acum suntem aburiți cu investiții de minimum 30 de miliarde de euro când, în ultimele trei decenii, din cei 72 km ai liniei de centură a Bucureștiului au fost modernizați numai 20 km!

Dragoș Dragoteanu: