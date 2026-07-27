Rezerve de gaz la niveluri critice și dependența de SUA

Cercetările realizate de Wood Mackenzie arată că rezervele de gaz din Europa sunt „doar puțin peste 50%”, ceea ce reprezintă un nivel istoric scăzut pentru această perioadă a anului.

Massimo Di Odoardo, vicepreședinte al departamentului de cercetare pentru gaze al companiei, a declarat pentru The Independent: „Rezervele scăzute din Europa, cererea puternică din Asia și creșterea limitată a ofertei de GNL garantează aproape sigur prețuri ridicate în această iarnă și până în 2027”.

Totuși, el a subliniat că prețurile gazului nu sunt „nici pe departe” la nivelurile din 2022, când invazia Rusiei în Ucraina a declanșat o criză energetică.

Potrivit Eurostat, gazul natural reprezenta 21% din consumul total de energie al Europei în 2024, iar gazul natural lichefiat (GNL) a contribuit cu aproximativ 40% din acest consum.

În 2025, 89% din aprovizionarea cu gaz a Europei a provenit din afara UE, inclusiv din Regatul Unit. Marea Britanie, care își poate stoca doar 5% din cererea anuală de gaz, depinde puternic de importuri, dintre care 35% vin din Norvegia, iar restul sub formă de GNL, în special din SUA și Qatar. Aceasta face ca aproximativ 7% din consumul anual de energie al Regatului Unit să fie vulnerabil la penuria curentă de gaze.

Criza energetică din Europa este amplificată de doi factori principali. În primul rând, embargoul progresiv asupra gazului rusesc, care va deveni total până la sfârșitul anului 2026 pentru GNL.

În al doilea rând, avariile provocate de atacuri cu rachete iraniene asupra uzinei de GNL Ras Laffan din Qatar, responsabilă anterior pentru aproximativ 20% din producția globală. Repararea completă a acestei uzine ar putea dura ani de zile.

Jess Ralston, șefa Unității de Informații privind Energia și Clima, avertizează: „Nivelurile mai scăzute ale stocurilor de gaz fac ca Europa să fie mai expusă creșterilor de prețuri în cazul unor întreruperi suplimentare de aprovizionare, fie din cauza conflictelor din Orientul Mijlociu, fie din cauza unei ierni deosebit de reci”.

Și directorul general al celui mai mare furnizor de gaze naturale din Europa, Equinor, se așteaptă ca regiunea să nu își atingă obiectivul de a umple depozitele de stocare a gazelor la 80% din capacitate înainte de iarnă, din cauza situației dificile a pieței, care a sporit concurența din partea cumpărătorilor din Asia. Equinor afirmă că Europa se bazează pe GNL pentru a-și satisface aproximativ 30% din nevoile de import, dar acum lipsește aprovizionarea.

„Gazul care trebuia să vină din Qatar trebuia să meargă în Asia, iar asta înseamnă că GNL-ul care la începutul anului a intrat în Europa merge acum în Asia”, a spus Opedal, referindu-se la concurența sporită pentru aprovizionarea globală.

Scăderi în producție și stocare și în România

Producția de gaze naturale a Romgaz, principalul producător de profil din România, a scăzut cu 3,4% în prima jumătate a anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, ajungând la 2,4013 miliarde metri cubi (mc). Volumul gazelor injectate în depozitele subterane s-a diminuat și mai pronunțat, cu 17,8%, conform datelor publicate de compania de stat, controlată de Ministerul Energiei.

În al doilea trimestru al anului, Romgaz a înregistrat alte scăderi notabile: producția de gaze s-a redus cu 2,8%, înmagazinarea cu 15,4%, iar producția de energie cu 47,1%. Totuși, extracția din depozite a crescut semnificativ, cu 24,5%, în perioada aprilie-iunie 2026.

Prețuri record pe piața gazelor

Săptămâna trecută, prețul gazelor naturale a depășit pragul de 300 lei/MWh, un nivel record pentru perioada verii, pe fondul tensiunilor geopolitice din Ucraina și Orientul Mijlociu, conform Profit.ro. „Presiunea pe preț este în principal externă”, arată analiza, în ciuda faptului că România este cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană.

Totuși, producția internă nu acoperă consumul anual, iar echilibrul ar putea fi atins abia din 2027, odată cu demararea producției din zăcământul offshore Neptun Deep.

În prezent, România are înmagazinați 19 TWh de gaze, echivalentul a 56,6% din capacitatea totală de depozitare, un nivel cu 2,7 TWh mai mic față de aceeași dată din 2025. Comparativ însă, deși nu e de bine, Europa stă și mai rău, cu un grad de umplere al depozitelor de 54,4% (614 TWh), față de 65,4% (741 TWh) în perioada similară a anului trecut.

Impact asupra consumatorilor: cine va plăti în plus

Creșterea cererii și scăderea producției interne au avut un impact direct asupra prețurilor. În ultima lună, prețul mediu zilnic al gazelor pe Bursa Română de Mărfuri (BRM) a urcat cu peste 43%, de la 208 lei/MWh la 297,5 lei/MWh.

Europa a resimțit o creștere și mai accentuată, de 50%, pe fondul caniculei și al problemelor de aprovizionare, prețurile pe piața TTF atingând 62 de euro/MWh, anunță Profit.

În mod tradițional, scumpirile erau suportate de consumatorii industriali, însă, în 2026, și populația, alături de centralele termice care alimentează sistemele de încălzire publice, vor resimți efectele.

Potrivit Romgaz și OMV Petrom, cantitățile de gaze vândute la preț reglementat, de 110 lei/MWh, au scăzut la 32 TWh, de la 52 TWh în 2025. Diferența, de aproape 20 TWh, va trebui achiziționată la prețuri de piață, de peste două ori mai mari.

Costurile ridicate ale gazelor complică și mai mult eforturile de umplere a depozitelor înainte de iarnă. Germania, de exemplu, și-a propus să atingă un grad de umplere de 70% până în noiembrie, însă, până acum, stocurile sunt la doar 45%, conform Argus.

Equinor, cel mai mare furnizor de gaze al Europei, avertizează că regiunea ar putea să nu își atingă obiectivele de stocare, lăsând-o vulnerabilă la fluctuații bruște de prețuri. „Este o situație vulnerabilă”, a declarat Torgrim Reitan, directorul financiar al Equinor, pentru Bloomberg Television.

Agenția Internațională pentru Energie a subliniat că întârzierile în reluarea exporturilor din Golf, din cauza tensiunilor geopolitice, vor menține piața gazelor tensionată pe termen lung.

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