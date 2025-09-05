Şase artişti din diverse domenii au fost selectaţi pentru acest proiect. Ei vor explora tema memoriei în contextul rural al satului Şona. Participanţii provin din medii variate, de la ecologie şi arhitectură până la teatru şi arte vizuale.

Proiectul se concentrează exclusiv asupra memoriei satului şi a locuitorilor săi. Artiştii vor colabora cu localnicii pentru a explora trecutul comunităţii. Vor fi analizate atât documente de arhivă şi obiecte cotidiene, cât şi amintirile personale ale sătenilor.

Rezidenţa încurajează cercetarea artistică şi experimentarea. Scopul este crearea unui proiect colaborativ cu două componente principale: un audio walk şi un ziar.

Programul rezidenţei include o serie de activităţi menite să stimuleze imaginaţia participanţilor. Potrivit sursei originale, artista multimedia Andreea Vlăduţ şi compozitorul elveţian Cyrill Lim vor organiza exerciţii de mişcare şi ascultare.

Mihaela Frăţilă, membră a asociaţiei locale, va ghida artiştii prin grădinile satului. Ea va prezenta istoria şi bogăţia naturală a zonei. Diana Iabraşu va introduce participanţii în arhiva satului, propunând crearea de ambianţe sonore pentru fotografii istorice.

Pentru dezvoltarea componentelor tehnice ale proiectului, artiştii vor beneficia de îndrumarea unor experţi. Artistul multimedia austriac Lukas Jakob Löcker şi studioul de design Graphomat vor oferi consultanţă pe parcursul rezidenţei.

Această iniţiativă artistică aduce o perspectivă nouă asupra istoriei şi memoriei satului Şona. Prin implicarea directă a localnicilor, proiectul creează o punte între trecut şi prezent.

Rezidenţa artistică „Sounds Like a Book – Memory” reprezintă o oportunitate unică de a explora şi documenta memoria colectivă a unei comunităţi rurale. Rezultatele acestui proiect vor contribui la păstrarea şi transmiterea moştenirii culturale a satului Şona.

Proiectul de la Şona demonstrează importanţa colaborării interdisciplinare în arta contemporană. Prin combinarea diverselor medii artistice şi tehnici de cercetare, rezidenţa oferă o abordare inovatoare a temei memoriei.

Rezultatele acestei iniţiative ar putea inspira proiecte similare în alte comunităţi rurale din România şi nu numai. Astfel de demersuri artistice contribuie la revitalizarea şi valorizarea patrimoniului cultural al zonelor rurale.

