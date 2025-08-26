Câţi elevi s-au înscris la Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă

Peste 18.200 de candidaţi din promoţia curentă și aproape 12.000 de candidaţi din promoţiile anterioare s-au înscris la sesiunea a doua a Bacalaureatului 2025.

Aceştia au susţinut întreg examenul sau, în funcţie de rezultatele obţinute în sesiunile anterioare, doar probele nepromovate

Ce rezultate au fost la Bac 2025, sesiunea de toamnă, înaintea contestaţiilor

Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă, au fost publicate la 18 august. Din totalul celor 25.710 de candidaţi care s-au prezentat (30.279 de candidaţi înscrişi), au promovat 7.306 elevi. Rata de promovare înregistrată a fost de 28,4 la sută.

Ministerul Educaţiei precizează că ratele de reușită atât pentru promoția 2025 (4.508 candidați promovați), cât și pentru promoțiile anterioare (2.798 de candidați promovați) se situează la același nivel: 28,4%.

„Rată de participare 84,9%: s-au prezentat 25.710 candidaţi din totalul celor 30.279 de candidaţi înscrişi. Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 69 de candidaţi (aceştia nu vor putea participa la următoarele două sesiuni)”, a adăugat sursa citată.

În 2024, la probele scrise ale Bacalaureatului de toamnă s-au prezentat 28.016 candidaţi din totalul celor 33.676 de candidaţi înscrişi,. Atunci, au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 48 de candidaţi.

În total, din toate promoţiile, 8.206 de candidaţi au reuşit să promoveze Bacalaureatul 2024, respectiv să obţină medii peste nota 6 (date valabile înaintea contestaţiilor). Dintre aceştia, au promovat bacul de toamnă 5.855 de candidați din promoţia 2024 (rată de promovare 31,2 la sută) şi 2.351 de candidați din promoţiile anterioare (rată de promovare 25,4 la sută).

Rata de promovare la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2024, înaintea contestaţilor, a fost de 29,3 la sută.

Care a fost rata de promovare la BAC 2025, sesiunea de vară

La sesiunea iulie 2025, au fost 107.956 de candidați înscriși, inclusiv din promoțiile anterioare, dintre care s-au prezentat 104.758. Rata generală de promovare inițială a fost de 74,3%. Aceasta a crescut la 76,5% după soluționarea contestațiilor.

Numărul notelor de 10 la sesiunea din iulie a fost de 32 (23, înainte de contestaţii). În 2025, numărul mediilor de 10 la examenul național de Bacalaureat este cel mai mic din 2014.





