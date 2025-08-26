Câţi elevi s-au înscris la Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă

Peste 18.200 de candidaţi din promoţia curentă și aproape 12.000 de candidaţi din promoţiile anterioare s-au înscris la sesiunea a doua a Bacalaureatului 2025.

Aceştia au susţinut întreg examenul sau, în funcţie de rezultatele obţinute în sesiunile anterioare, doar probele nepromovate

Ce rezultate au fost la Bac 2025, sesiunea de toamnă, înaintea contestaţiilor

Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă, au fost publicate la 18 august. Din totalul celor 25.710 de candidaţi care s-au prezentat (30.279 de candidaţi înscrişi), au promovat 7.306 elevi. Rata de promovare înregistrată a fost de 28,4 la sută.

Ministerul Educaţiei precizează că ratele de reușită atât pentru promoția 2025 (4.508 candidați promovați), cât și pentru promoțiile anterioare (2.798 de candidați promovați) se situează la același nivel: 28,4%.

„Rată de participare 84,9%: s-au prezentat 25.710 candidaţi din totalul celor 30.279 de candidaţi înscrişi. Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 69 de candidaţi (aceştia nu vor putea participa la următoarele două sesiuni)”, a adăugat sursa citată.

În 2024, la probele scrise ale Bacalaureatului de toamnă s-au prezentat 28.016 candidaţi din totalul celor 33.676 de candidaţi înscrişi,. Atunci, au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 48 de candidaţi.

În total, din toate promoţiile, 8.206 de candidaţi au reuşit să promoveze Bacalaureatul 2024, respectiv să obţină medii peste nota 6 (date valabile înaintea contestaţiilor). Dintre aceştia, au promovat bacul de toamnă 5.855 de candidați din promoţia 2024 (rată de promovare 31,2 la sută) şi 2.351 de candidați din promoţiile anterioare (rată de promovare 25,4 la sută).

Rata de promovare la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2024, înaintea contestaţilor, a fost de 29,3 la sută.

Care a fost rata de promovare la BAC 2025, sesiunea de vară

La sesiunea iulie 2025, au fost 107.956 de candidați înscriși, inclusiv din promoțiile anterioare, dintre care s-au prezentat 104.758. Rata generală de promovare inițială a fost de 74,3%. Aceasta a crescut la 76,5% după soluționarea contestațiilor.

Numărul notelor de 10 la sesiunea din iulie a fost de 32 (23, înainte de contestaţii). În 2025, numărul mediilor de 10 la examenul național de Bacalaureat este cel mai mic din 2014.


Unde se ascundea complicele turcului care a tras focuri de armă spre terasa Freddo din Centrul Vechi. A fost prins de polițiști după câteva zile
Știri România 00:04
Unde se ascundea complicele turcului care a tras focuri de armă spre terasa Freddo din Centrul Vechi. A fost prins de polițiști după câteva zile
Ministrul educației confirmă că anul școlar va începe pe 8 septembrie cu un boicot: „Nu știu care este magnitudinea acestui proces"
Știri România 25 aug.
Ministrul educației confirmă că anul școlar va începe pe 8 septembrie cu un boicot: „Nu știu care este magnitudinea acestui proces”
Cum au vrut rușii să ofere Transilvania, în secret, Ungariei. Refuzul primit de liderul sovietic Leonid Brejnev
Adevarul.ro
Cum au vrut rușii să ofere Transilvania, în secret, Ungariei. Refuzul primit de liderul sovietic Leonid Brejnev
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să circule cu ea în următoarele 12 luni
Fanatik.ro
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să circule cu ea în următoarele 12 luni
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Irina Loghin, prima apariție în public la două luni de la moartea soțului ei. „Bine v-am găsit, prieteni!"
Stiri Mondene 25 aug.
Irina Loghin, prima apariție în public la două luni de la moartea soțului ei. „Bine v-am găsit, prieteni!”
Fiica lui Aurelian Temișan și a Monicăi Davidescu se pregătește de liceu. Dora începe un nou capitol
Stiri Mondene 25 aug.
Fiica lui Aurelian Temișan și a Monicăi Davidescu se pregătește de liceu. Dora începe un nou capitol
Andreea Marin a însoțit-o pe fiica ei în America. Violeta și-a început viața de studentă și a dezvăluit cum arată camera ei de cămin: „E noua ei casă pentru următorul an." Foto
Elle.ro
Andreea Marin a însoțit-o pe fiica ei în America. Violeta și-a început viața de studentă și a dezvăluit cum arată camera ei de cămin: „E noua ei casă pentru următorul an.” Foto
Când a intrat prima dată cu fiica ei în camera de cămin, la prestigioasa universitate din SUA, Andreei Marin nu i-a venit să creadă ce a găsit acolo! O cameră mică, deloc amenajată! Vedeta noastră a luat-o pe Violeta și-au mers la cumpărături! Uite cum au reușit să transforme spațiul / FOTO
Unica.ro
Când a intrat prima dată cu fiica ei în camera de cămin, la prestigioasa universitate din SUA, Andreei Marin nu i-a venit să creadă ce a găsit acolo! O cameră mică, deloc amenajată! Vedeta noastră a luat-o pe Violeta și-au mers la cumpărături! Uite cum au reușit să transforme spațiul / FOTO
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
TVMania.ro
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Morcovi din Olanda, usturoi din Ungaria şi mere din Italia. Dezastru în agricultură
ObservatorNews.ro
Morcovi din Olanda, usturoi din Ungaria şi mere din Italia. Dezastru în agricultură
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Libertateapentrufemei.ro
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Gafă monumentală a jurnalistei în direct la TV » Jucătorul a vrut să plece în timpul interviului: „În caz că nu știai..."
GSP.ro
Gafă monumentală a jurnalistei în direct la TV » Jucătorul a vrut să plece în timpul interviului: „În caz că nu știai...”
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
GSP.ro
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
Sezon dezastruos pe litoral. Scăderi pe toate liniile. Decizia luată de hotelieri
Mediafax.ro
Sezon dezastruos pe litoral. Scăderi pe toate liniile. Decizia luată de hotelieri
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
StirileKanalD.ro
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Wowbiz.ro
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor..." ULTIMELE ei cuvinte
Wowbiz.ro
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
StirileKanalD.ro
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
Analiza tehnică a mașinii implicate în accidentul mortal din Munții Iezer. Motivul pentru care autoturismul s-a răsturnat
KanalD.ro
Analiza tehnică a mașinii implicate în accidentul mortal din Munții Iezer. Motivul pentru care autoturismul s-a răsturnat

Politic

Ciprian Ciucu, despre şedinţa coaliţiei cu PSD: „Nu mai e hăhăiala din perioada Ciolacu. Problema cu PSD erau știrile pe surse"
Politică 25 aug.
Ciprian Ciucu, despre şedinţa coaliţiei cu PSD: „Nu mai e hăhăiala din perioada Ciolacu. Problema cu PSD erau știrile pe surse”
Sorin Grindeanu a răbufnit în ședința PSD: „Nu mă duc la coaliție să îmi spună Fritz că vrea nu știu ce funcție". Nici PNL nu a scăpat de acuzații
Exclusiv
Politică 25 aug.
Sorin Grindeanu a răbufnit în ședința PSD: „Nu mă duc la coaliție să îmi spună Fritz că vrea nu știu ce funcție”. Nici PNL nu a scăpat de acuzații
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Spotmedia.ro
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
Fanatik.ro
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
Un însoțitor de bord British Airways a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului
Spotmedia.ro
Un însoțitor de bord British Airways a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului