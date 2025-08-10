Rezultatele loto din 10 august 2025

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:



Report de peste 19,70 milioane de lei la 6 din 49 la tragerea loto din 10 august 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 19,70 milioane de lei (peste 3,88 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,35 milioane de lei (peste 463.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 27,82 milioane de lei (peste 5,48 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 65.200 de lei (peste 12.800 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 1,34 milioane de lei (peste 265.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 622.300 de lei (peste 122.600 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 145.000 de lei (peste 28.500 de euro).

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

Ultimul mare premiu la tragerea Loto 6/49 s-a câștigat pe 11 mai 2025 și a fost în valoare de aproximativ 1,96 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat online, pe aplicația AmParcat.ro, și a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49 și o variantă la Noroc.

A fost al doilea câștig la categoria I din 2025 la Loto 6/49. Anterior, marele premiu la tragerea Loto 6/49 s-a câștigat pe 30 martie 2025 și a fost în valoare de 6,3 milioane de euro. După ce a plătit impozitul, bărbatul din Timișoara a rămas cu 3,8 milioane de euro.



