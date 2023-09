Rezultatele Loto 6/49 din 10 septembrie 2023

Loto 6 din 49:

Loto 5 din 40:

Joker:

Noroc Plus:

SuperNoroc:

Noroc:

Report în valoare de aproape 2,20 milioane de euro la tragerea Loto 6/49 din 10 septembrie 2023

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 10,93 milioane de lei (peste 2,20 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7,41 milioane de lei (peste 1,49 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 11,80 milioane de lei (peste 2,37 milioane de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report in valoare de peste 545.900 de lei (aproximativ 110.000 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 313.100 de lei (peste 63.100 de euro).

La Loto 5/40 este în joc la categoria I un report în valoare de peste 174.200 de lei (peste 35.100 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report in valoare de peste 43.000 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 32.500 de lei.

Când s-a câştigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La tragerea Loto 6/49 din 25 iunie 2023 s-a câștigat cel mai mare premiu din istoria acestui joc la categoria I, în valoare de 50.096.011 lei, adică peste 10,10 milioane de euro.

Biletul norocos a fost jucat la agenția 76-081 din București, sectorul 6. Biletul a fost completat astfel: în zona A cu schemă redusă cod 50, în zona B s-au jucat 7 numere și în zona C, de asemenea, s-a jucat schemă redusă cod 50, în total 67 de variante, prețul biletului fiind de 469,50 de lei.

