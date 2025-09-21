Rezultatele loto din 21 septembrie 2025

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 32 de milioane de lei la 6/49, la tragerea loto din 21 septembrie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 32,81 milioane de lei (peste 6,47 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,12 milioane de lei (peste 616.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 32,54 milioane de lei (peste 6,41 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 756.200 lei (peste 149.100 de euro). La Noroc Plus este în joc un report cumulat în valoare de peste 48.300 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 52.800 de lei (peste 10.400 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 26.400 de lei. La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 213.300 de lei (peste 42.000 de euro).

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

Ultimul mare premiu la tragerea Loto 6/49 s-a câștigat pe 11 mai 2025 și a fost în valoare de aproximativ 1,96 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat online, pe aplicația AmParcat.ro, și a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49 și o variantă la Noroc.

A fost al doilea câștig la categoria I din 2025 la Loto 6/49. Anterior, marele premiu la tragerea Loto 6/49 s-a câștigat pe 30 martie 2025 și a fost în valoare de 6,3 milioane de euro. După ce a plătit impozitul, bărbatul din Timișoara a rămas cu 3,8 milioane de euro.

