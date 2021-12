„Anul trecut pe vremea asta. Încercam, spuneam rugăciuni, ne rugam la Doamne Doamne să inventeze odată acel vaccin care să ne salveze de boală. Mie mi-a venit rândul la vaccinare foarte târziu, dar în martie am reușit grație fiicei mele (…) și am fost trecut pe listă. Am făcut AstraZeneca și care spuneau oamenii că produce tot felul de embolii, că te ucide ș.a.m.d. Am vorbit cu prietenii mei, medicii de la Spitalul Militar Central (…) și mi-au spus: moșule, ai încredere”, povestește „Moș Crăciun”.

La scurt timp de la prima doză de vaccin, „Moșul” avea să dezvolte Covid-19 și boala avansa cu forme tot mai grele.

„Am făcut primul vaccin și la 10 zile au apărut primele simptome. Imediat am dat telefon la Spitalul Militar Central, ne-a trimis la spitalul suport de la Otopeni. Ne-au primit, testat Covid și au zis – mergeți acasă și la cea mai mică schimbare de stare ne sunați. A doua zi, nevasta a început să se simtă un pic mai bine, numai că Moș Crăciun evolua din ce în ce mai rău”, a explicat acesta.

„Am fost internat și șapte zile am stat legat la oxigen, perfuzii și am fost salvat. Am fost într-o stare gravă de Covid de ziua mea. M-am vindecat, am plecat din spital, am făcut la o lună doza a doua. Dacă nu erau medicii să mă salveze, astăzi Moș Crăciun nu mai vorbea”, își încheie „Moș Crăciun” povestea.

În final, el are două mesaje pentru români: „Ascultați de medici” și „Vaccinați-vă”, iar celor care sunt împotriva vaccinului le transmite să meargă o zi să lucreze alături de medici și abia apoi să vorbească.

Citeşte şi:

10 lucruri bune care s-au întâmplat în 2021, un alt an complicat de pandemie, dar și de probleme economice și sociale

Fără artificii! Mai multe orașe au anulat petrecerile de Revelion din cauza Omicron. „Știu cât de dezamăgitor e acest lucru”

O româncă, elogiată de MAE francez. Povestea Sarmizei Bilcescu, prima femeie avocat din Europa și prima din lume cu un doctorat în Drept

PARTENERI - GSP.RO Un străin, sosit în România. Reacția lui când a ajuns la Suceava: „N-am pomenit așa ceva în viața mea”

Playtech.ro Prinsă în pădure cu AMANTUL! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro "Plecarea ta mi-a frânt inima. Mi-e dor de tine, tati". Fiica poliţistului din Dărmăneşti care s-a sinucis în ziua de Crăciun, mesaj emoţionant

HOROSCOP Horoscop 27 decembrie 2021. Leii nu trebuie să uite de bun-simț și să-și cunoască foarte bine calitățile

Știrileprotv.ro MONOLOG viral. Robi din Las Fierbinți a transmis un mesaj în lacrimi, de Crăciun: „Voi nu vedeţi cât de săraci suntem? De ce să fim şi răi?

Telekomsport Moarte violentă pentru o actriţă şi cântăreaţă populară, cu zeci de filme de succes. A fost executată în stil mafiot când îşi aştepta copilul la antrenamentul de fotbal | FOTO

PUBLICITATE Amestecă o linguriță de IMAGINATION cu ingredientele preferate și bucură-te de rezultat