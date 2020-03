De Viorel Tudorache,

TIR-ul cu un milion de măşti şi 30.000 de combinezoane a venit din Turcia, după ce transportul a fost blocat acolo o perioadă.

”Cu sprijinul MAE, MI şi al domnului premier am reuşit să le aducem în ţară. De la vama Giurgiu convoiul a fost preluat de un echipaj al Ministerului de Interne care i-a creat culoar până la Unifarm”, a declarat Adrian Ionel, director general Unifarm, potrivit Mediafax.

Postarea care a pus Unifarm pe gânduri

Directorul general Unifarm, Adrian Ionel, a precizat pentru Libertatea că a încheiat contractul cu firma BSG Business Select SRL, cu sediul în comuna Pantelimon, dar s-a trezit că persoana de contact, Robert Constantin Ionescu, cel care a coordonat, de altfel, operațiunea, a făcut o postare pe Facebook care l-a pus pe gânduri în privința firmei.

” Primele 1.000.000 măști și 30.000 combinezoane, pe care am reușit să le aduc astăzi din Turcia în România, au și fost deja distribuite către medicii din toată țara!! În câteva zile, mă întorc cu următorul transport! (Alături de mine, întreaga echipă Akyle Security)”, a scris Robert Ionescu.

Unifarm: ”Oamenii răspundeau la comenzile lui”

Contactat de Libertatea, directorul general Unifarm, Adrian Ionel, a declarat:

”Am observat și noi postarea pe Facebook a acestui domn. Am cerut niște informații să ne edificăm puțin. Înțelegem că este avocatul firmei respective, dar n-aș fi foarte sigur de lucru acesta, că ar fi doar avocatul firmei.

Mi s-a părut că oamenii ăia, de ieri, cam răspundeau la comenzile lui. Nu-i cunoaștem, n-avem o relație cu ei, n-am avut alte relații comerciale cu ei. Suntem și noi cam contrariați de personajul ăsta.

Noi am încheiat contract cu BSG Business Select SRL, care are sediul pe undeva prin comuna Pantelimon, strada Eroilor numărul 4. Am început să facem niște verificări după raportajul de ieri pe care l-a făcut domnul Ionescu pe Facebook.

Din fericire, oamenii ne-au adus ce-am stabilit în contract, dar am cam tras de ei. De aceea am început să ne punem întrebări, de asta am ajuns la niște situații în care ne-am înțepat un pic. Domnul Robert Ionescu a fost contactul nostru”.

I-am considerat de bună credință, n-au cerut avans și au oferit și un preț bun de 2,60 lei fără TVA/masca. Unifarm adaugă doar un ban la fiecare mască. Nu știu pe dinafară datele contractului, dar mai avem de plătit” Adrian Ionel, director general Unifarm:

Robert Ionescu: ”Reprezint BSG în calitate de avocat-împuternit”

Libertatea a vorbit și cu Robert Ionescu, care are trei firme, dar care nu figurează ca acționar la BSG Businnes Select, cea care a efectuat importul.

”Așa este, contractul a fost între Unifarm și BSG Bussines Select. În postarea mea apare și firma mea de securitate, dar eu sunt și avocat împuternicit al celor de la BSG. Sunt partenerii mei. Cu Unifarm a fost doar acest contract de 1 milion de măști și 30.000 de combinezoane”, a explicat Robert Ionescu, originar din Pitești. Potrivit portalului termene.ro, firma BSG Business Select SRL aparține unui cetățean Iranian, Alireza Yousefi Jouybari.

”Voi mai aduce 10 milioane de măști și 5 milioane de combinezoane”

Acesta a continuat: ”Urmează să mai facem și alte transporturi din Turcia către România. Vom aduce în tranșe încă 10 milioane de măști și cinci milioane de combinezoane. Plus alte echipamente sanitare. Încercăm cât se poate de repede. Unele comenzi au fost făcute, altele sunt în curs. Eu sper că se vor rezolva problemele la vamă, având în vedere că am primit sprijin și din partea autorităților din România și Turcia. Transporturile vor fi și pentru spitale, farmacii, dar și pentru populație. Toate măștile aduse de mine joi au fost distribuite de Unifarm exclusiv medicilor, în jur de 30.000 de medici”.

15 milioane de euro, spun reprezentanţii Unifarm, că este valoarea celor două contracte semnate pentru achiziționarea de măști și alte echipamente sanitare în contextul pandemiei COVID-19

”Totul în acest business s-a bazat pe relații personale”

Afaceristul susține că nu i-a fost greu să găsească furnizori și nu ascunde că importul de măști de protecție reprezintă o afacere profitabilă: ”E vorba de niște relații personale în Turcia, și nu sunt emoții deloc. Totul în acest business s-a bazat pe relații personale.

Evident că este și o componentă financiară la mijloc, dar în primul rând sunt bucuros și mândru că am reușit să aduc înaintea Guvernului României aceste produse în țară, și să încercăm să evităm, pe cât posibil, răspândirea coronavirusului. Unifarm este Compania Națională a Ministerului Sănătății, dar n-ar fi avut ce să distribuie dacă noi nu aduceam aceste echipamente. Dovadă că a fost primul transport de import de măști din România. Din informațiile mele încearcă mulți să aducă măști, dar nu a reușit nimeni până acum”.

Lucrurile s-au mai schimbat. N-am mai găsit același sistem din perioada în care eram viceprimar general al Capitalei. Din zona privată se văd altfel lucrurile decât din zona administrativ- centrală, unde am fost atâția ani. Poate am și muncit mai mult decât alții. În ultimele zile n-am dormit mai mult de două ore pe noapte. Poate am avut și noroc. A contat și relațiile pe care le-am cultivat în timp și de care pot profita” Robert Ionescu, om de afaceri:

Prin firmele sale, Robert Ionescu a derulat mai multe contracte cu instituţiile statului. El a mai fost și director adjunct al Institutului de Studii și Cercetări ale Terorismului și consultant de specialitate al Revistei „Terorismul azi”.

