„Asta am spus imediat după ce a fost ales. Daţi-i o şansă. Le acord tuturor prezumţia de nevinovăţie. Tipul ăsta s-a dovedit a fi un adevărat ratat”, a spus Robert De Niro. Colbert l-a întrebat pe De Niro de ce publicul este atât de îndrăgostit de filmele cu gangsteri, făcându-l pe actor să lanseze un alt atac la adresa lui Trump.

„Oamenilor le plac lucrurile în afara legii, cu excepţia faptului că avem acum un gangster aspirant la Casa Albă”, a spus De Niro. Actorul l-a numit pe Trump „idiot”, adăugând: „Chiar şi gangsterii au morală şi etică. Ei au un cod şi ştiu că atunci când îşi dau cuvântul îl respectă, pentru că tot ce au este cuvântul. Tipul ăsta nici nu ştie ce înseamnă asta”, a mai spus De Niro. Anul trecut, Robert De Niro s-a dezlănţuit la premiile Tony, strigând de mai multe ori „F *** Trump”. În replică, preşedintele Trump a scris pe Twitter că actorul are un „IQ scăzut”, potrivit Agerpres.ro.

Robert De Niro: I want to "handcuff [Trump] and take him away in an orange jumpsuit" https://t.co/w4GkT5UxQZ

— Marlow Stern (@MarlowNYC) April 20, 2019