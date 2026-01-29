Ce au scris diplomații europeni, potrivit Politico

Informația a apărut inițial în publicația Politico, care a citat doi diplomați europeni. Potrivit acestora, Robert Fico ar fi declarat, săptămâna trecută, la summitul UE de la Bruxelles, că a fost îngrijorat de modul în care Donald Trump i s-a adresat în timpul ultimei întâlniri din Statele Unite.

THE TRIP TO THE UNITED STATES AND TALKS WITH PRESIDENT D. TRUMP WERE SOVEREIGN, CONFIDENT, AND EXCEPTIONALLY IMPORTANT FOR SLOVAKIA FROM THE PERSPECTIVE OF ENERGY SECURITY.



I understand that anti-Slovak media and the opposition are being torn apart by envy and hatred. I have… pic.twitter.com/7rjoxPWLIR — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) January 18, 2026

Conform relatării, premierul slovac ar fi vorbit despre un „șoc” legat de starea psihică a lui Trump, afirmație care a atras rapid atenția presei internaționale. Discuția ar fi avut loc pe 22 ianuarie, într-un cadru informal, între mai mulți lideri europeni și oficiali ai Uniunii Europene, nu în timpul negocierilor oficiale de la masa summitului.

Replica fermă a lui Robert Fico

La scurt timp după apariția informațiilor, Robert Fico a reacționat public și a negat categoric că ar fi făcut astfel de afirmații.

„Resping cu tărie minciunile pline de ură”, a transmis premierul Slovaciei, potrivit publicației Aktuality, parte a Grupului Ringier.

I STRONGLY REJECT THE LIES OF THE HATEFUL, PRO-BRUSSELS LIBERAL PORTAL POLITICO.



It is a sad look at the liberal and progressive political and media world. The abuse of criminal law to destroy opponents, the rejection of different opinions, boundless media lies, and attempts to… — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) January 28, 2026

Fico a precizat că, la summitul de la Bruxelles, nu a discutat nici oficial, nici informal cu vreun prim-ministru sau președinte despre vizita sa în Statele Unite sau despre Donald Trump.

Mai mult, potrivit sursei citate, Fico a susținut că au existat tentative de a-i sabota vizita în Statele Unite, la fel cum s-ar fi întâmplat și în cazul vizitei sale în Rusia. El a afirmat că unele state membre ale UE nu i-ar fi permis nici măcar survolarea teritoriului lor în acel context.

„Asta se numește solidaritate”, a comentat ironic premierul.

Fico a mai spus că este de acord cu unele strategii ale lui Donald Trump și în dezacord cu altele, dar că nu a avut nevoie de „intermediari” pentru a-și exprima eventualele critici.

Robert Fico și Donald Trump, întâlnire la Mar-a-Lago

Premierul slovac Robert Fico a anunțat că s-a întâlnit la Mar-a-Lago cu Donald Trump și că au discutat despre războiul din Ucraina, securitatea energetică și „criza” din Uniunea Europeană. O fotografie oficială publicată de guvernul slovac îi arată pe cei doi dându-și mâna, imagine care a circulat intens în spațiul public.

Întâlnirea dintre Fico și Trump a avut loc în „sufrageria” președintelui american. La această întâlnire au mai participat ministrul slovac de Externe, Juraj Blanar, și secretarul de stat american, Marco Rubio, care deține și funcția de consilier pentru securitate națională la Casa Albă.

În lipsa unei înregistrări sau a unei declarații publice făcute la summit, informațiile rămân, deocamdată, la nivel de relatări indirecte, contestate ferm de premierul slovac. Donald Trump a respins în repetate rânduri orice speculație legată de starea sa de sănătate, inclusiv a declarat că nu suferă de Alzheimer sau de alte afecțiuni care să îi afecteze capacitatea cognitivă, boală de care a suferit tatăl său.



