Aktuality notează că întâlnirea dintre Fico și Trump a avut loc în „sufrageria” președintelui american. La această întâlnire au mai participat ministrul slovac de externe Juraj Blanar și secretarul de stat american Marco Rubio, care deține și funcția de consilier pentru securitate națională la Casa Albă.

Acuzat de izolarea diplomatică a Slovaciei, Robert Fico a respins această interpretare și s-a lăudat că politica sa externă „suverană dă roade în cele patru colțuri ale lumii”. „Dacă ne exprimăm liber opiniile, suntem bineveniți ca parteneri egali”, a susținut premierul slovac într-un videoclip distribuit pe rețelele de socializare.

Robert Fico, un critic al Kievului și un apărător al intereselor Moscovei, parte agresoare, a spus că Donald Trump a fost interesat de perspectiva sa asupra războiului din Ucraina. El a profitat de această ocazie pentru a critica din nou Uniunea Europeană.

„Oficialii americani s-au arătat interesați de poziția noastră, pentru că știa că nu suntem papagalii de la Bruxelles și că ne exprimăm de mult timp propriile opinii suverane cu privire la războiul din Ucraina”, a spus premierul slovac, considerat un cal troian al Rusiei în UE și NATO, la fel ca premierul ungar Viktor Orban.

Fico a adăugat că a ajuns la „un acord complet” cu Trump precum că UE se află într-o criză profundă, în special în domeniile competitivității, energiei și migrației.

Înainte de întâlnirea cu Trump, prim-ministrul slovac și secretarul american pentru energie, Chris Wright, au semnat un acord interguvernamental pentru construirea unui nou reactor la centrala nucleară de la Jaslovske Bohunice.

„Există un interes atât de mare pentru finanțarea acestui proiect, încât portofelele cetățenilor slovaci nu vor fi împovărate în niciun fel. Reactorul va fi construit pentru investiții străine, iar acestea vor fi rambursate prin vânzarea energiei electrice produse”, a declarat Fico.

Ca simbol al legăturilor reciproce, Fico i-a oferit președintelui american un timbru poștal cu Michal Strank. Acest soldat de origine slovacă a devenit un simbol după ce a arborat steagul american pe insula Iwo Jima în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE