Robert Negoiță a făcut Biroul Electoral într-o clădire promisă de doi ani unei școli din sectorul 3! Din lipsă de spațiu, elevii au început școala acasă

Școala gimnazială nr. 75 Leonardo da Vinci este una dintre cele mai căutate din sectorul 3. Între 2013 și 2019, numărul de elevi a crescut de la 800 la peste 1.300, iar spațiile de învățământ au devenit insuficiente.

Din această cauză, s-a ajuns să se învețe în trei schimburi.



Clădirea unei școli desființate

Conducerea școlii a cerut o nouă clădire în care să mute o parte din activitate și a arătat că spații există, la distanță de doar câteva sute de metri.

Este vorba despre o clădire de două etaje din strada Pictor Ion Țuculescu, nr. 42, care a aparținut în trecut Școlii nr. 69, desființată din cauza rezultatelor slabe. Clădirea respectivă a fost preluată ulterior de Grupul Școlar Industrial Nicolae Teclu, apoi a rămas goală, după ce liceul a dispărut, absorbit de Colegiul Tehnic Mihai Bravu.

Clădirea de două etaje din strada Pictor Ion Țuculescu, nr. 42, a aparținut fostului Grup Școlar Industrial Nicolae Teclu

Ping-pong cu clădirea primăriei

În 2015, Primăria Sector 3 a repartizat imobilul către Direcția de Impozite și Taxe.

S-au obținut avizele de la instituțiile școlare, inclusiv de la minister, și au fost amenajate birouri pentru contribuabilii din sectorul 3. Direcția de Taxe urma să funcționeze acolo timp de cinci ani, adică până în 2020.

Recomandări Ce înseamnă “intervenția accesorie”, cea pe care Nicușor Dan a folosit-o în instanță, pentru afaceristul Mitrache zis Câine?

Încă din 2017 Școala Gimnazială Leonardo da Vinci nu mai făcea față numărului foarte mare de cereri de înscriere în noul an școlar.

Fiind recunoscută pentru performanță, tot mai mulți părinți doreau să-și înscrie copii aici. Conducerea școlii s-a adresat atunci primăriei, cerându-i clădirea din strada Pictor Ion Țuculescu, care se afla în imediata apropiere.

Adresă oficială: “Este benefic a se aloca încă trei săli de clasă”

La începutul anului 2018, Direcția de Învățământ din cadrul primăriei i-a scris Direcției de Taxe să elibereze spațiul pe care îl ocupa, pentru a fi pus la dispoziția Școlii Leonardo da Vinci.

“Pentru ca toate clasele din ciclul primar să înveţe în programul de dimineaţă, sunt necesare încă patru săli de clasă. Ca să nu se creeze discriminări între elevii claselor a VIII-a, care susţin examenele de evaluare naţională, este benefic a se aloca încă trei săli de clasă”, se arată într-una dintre adresele oficiale care au circulat între direcţiile primăriei.

Recomandări Imagini cu impact emoțional! Primarul din Sângeorz-Băi și-a filmat fiica stând în genunchi, cu mâinile ridicate, în timp ce el o ceartă. Copila e dezbrăcată și plânge. Edilul acuză PSD că folosește electoral clipul

În total, era vorba de şapte săli de clasă care ar fi trebuit să fie mutate în spaţiile din Pictor Ion Ţuculescu. Pregătirile vizau începerea anului şcolar 2018-2019.

Dar nu s-a întâmplat deloc aşa. Direcţia de Taxe a răspuns că eliberează clădirea, cu condiţia să îi fie alocat un alt spațiu şi timp pentru a-şi muta arhiva.

În iunie 2018, Consiliul Local (CL) al Sectorului 3 a votat pentru revenirea clădirii în care funcționa Direcția de Taxe la destinația inițială, aceea de spațiu de învățământ.

Elevii, trimiși acasă din lipsă de spațiu

Ce s-a întâmplat între 2018 și 2020 este confuz și neinteligibil, pentru că acea clădire a rămas goală, în timp ce elevii se înghesuiau în trei schimburi la Școala Leonardo da Vinci, a doua școală ca performanțe din sectorul 3.

Recomandări Klaus Iohannis, după ce România a înregistrat un număr fără precedent de cazuri noi de COVID-19: „Nu este cazul să discutăm despre amânarea alegerilor locale”

Elevii Școlii Leonardo da Vinci au fost trimiși acasă, din lipsă de spațiu

După atâtea promisiuni, cei de la Școala Leonardo da Vinci au crezut că, în sfârșit, problema se va rezolva. În vară, ei au început să amenajeze spațiul din clădire pentru noul an școlar.

În condițiile cu totul speciale ale crizei COVID, spațiul pe care îl cereau de trei ani era vital pentru descongestionarea situației.

Au aflat însă că trebuie să se oprească, spun ei, din cauză că, de la 1 septembrie, la parterul clădirii a fost amenajat Biroul Electoral de Circumscripție Sector 3, pentru alegerile locale din 27 septembrie.

De fapt, doar o încăpere a clădirii de două etaje este ocupată de Biroul Electoral, restul stau goale.

Și, din această cauză, elevii nu au venit la școală pe 14 septembrie, spun cei din școală. Cursurile se desfășoară în scenariul roșu, cu învățământ exclusiv online, pentru că, din lipsă de spațiu, nu pot fi respectate regulile de distanțare socială.

Destinația, schimbată “fără să fi comunicat cuiva”

Nemulțumiți că primăria nu și-a ținut promisiunea, părinții explică ce s-a întâmplat: “Comitetul de părinți a înaintat o petiție către Primăria Sectorului 3 și Inspectoratul Școlar, primind, într-un final, răspuns favorabil pentru alocarea corpului de clădire al Școlii nr. 69, începând cu anul școlar 2020-2021. Administrația Școlii nr. 75 începuse organizarea claselor în noul corp. O parte din bănci au fost mutate în așa fel încât să se poată pregăti din timp și în condiții de siguranță începerea noului an școlar”.

Atunci când s-a început mutarea celei de a doua tranșe de bănci, cei de la Școala nr. 75 au fost opriți cu motivația că dl primar Robert Negoiță a amenajat acolo Biroul Electoral. Părinții de la Școala nr. 75:

Directoarea Virgina Stan le-a spus reporterilor Libertatea că, deşi şcoala se află într-o situaţie foarte delicată din lipsa spaţiilor, nu doreşte să mai ofere nicio declaraţie oficială pe acest subiect, “pentru că nimeni nu ia nicio măsură, cu toate că am spus peste tot”.

La Inspectoratul Şcolar de sector se ştie că Şcoala Leonardo da Vinci urma să se mute acolo, cu 10 clase, de la 1 septembrie. Dar când conducerea şcolii a mers să îşi ia în primire spaţiile, a constatat că se ocupaseră deja.

“Spațiul era deja schimbat ca destinație. Acolo funcționa acest birou electoral. În consecință, școala a făcut demersuri să afle ce se întâmplă. Primăria a răspuns că, între timp, a fost schimbată această destinație fără să fi comunicat cuiva (Inspectoratul Școlar sau școlii) că de la 1 septembrie nu vor putea intra acolo pentru cele 10 clase alocate”, a declarat Mihaela Ștefan, inspector școlar pentru Management Instituțional în cadrul Inspectoratului Școlar Sector 3.

Este o stare de fapt. Noi am luat-o ca atare, am făcut demersuri către primărie. Nu se poate însă schimba destinația de funcționare peste noapte, pentru că înțeleg că au fost deja amenajate spațiile pentru altceva, nu pentru învățământ. Mihaela Ștefan, inspector școlar:

Fără explicații de la Negoiță

Pe site-ul Primăriei Sector 3 nu am găsit nicio hotărâre de consiliu prin care o parte din clădirea despre care vorbim să fie alocată Biroului Electoral de Circumscripție.

Robert Negoiță nu a răspuns la telefon pentru un punct de vedere, în ciuda încercărilor repetate ale reporterilor Libertatea de a-l contacta. Primăria a înregistrat lista noastră cu întrebări, spunând că va răspunde în termen de 30 de zile.

Robert Negoiță | Foto: Agerpres

Fosta Școală 69, dezmembrată

Și o parte din terenul fostei Școli nr. 69 a devenit motiv de dispută între instituțiile de învățământ și primărie. Pentru o suprafață de 1.500 de metri pătrați, primarul Robert Negoiță și-a pus direcțiile din subordine să facă repetate adrese. Aceste adrese au mers către școală, inspectoratul școlar de sector și Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB), primăria dorind schimbarea destinaţiei şi excluderea din baza materială a învăţământului preuniversitar de stat a suprafeţei respective.



Curtea urma să fie dată către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, pentru construirea unor căsuțe de tip familial cu Fundaţia “Hope and Home for Children” România, cu care consiliul are încheiată o convenție din 2014 pentru îngrijirea, în sistem, de plasament, a copiilor cu dizabilități.

Primarul Robert Negoiță a trebuit să intervină de trei ori, cu adrese oficiale, către conducerea ISMJB pentru a primi acest teren. Motivul pentru care inspectoratul școlar general a refuzat să cedeze acest teren este tot Școala Gimnazială Leonardo da Vinci.

La insistențele repetate ale primarului sectorui 3, oficialii din învățământ au cedat și și-au dat, în cele din urmă, avizul.

Terenul este acum oficial radiat din baza materială a Colegiului Tehnic Mihai Bravu, aparținând cu acte în regulă primăriei.

Cele două căsuțe de tip familial pentru copii cu dizabilități nu au apărut deocamdată în acel loc.



În celălalt corp de clădire, cel aflat în spatele locației, Primăria Sector 3 a cazat Poliția Locală, care a primit recent, în ședința din luna iunie a CL Sector 3, posibilitatea de a mai rămâne acolo și după data de 7 august 2020, ceea ce s-a și întâmplat.

Citeşte şi:

Cine este omul PSD care l-a înregistrat pe Nicușor Dan. În declarația de avere din 2017 avea o garsonieră, iar în 2020 și-a adus aminte de două terenuri!

Manualul de limba română pentru clasa a VIII-a a fost publicat azi, în format digital. Licitația, finalizată după 9 luni!

Dosarul milionarului acuzat de tentativă de omor, secretizat de Tribunalul Bucureşti. Mihai Tufan a înjunghiat o femeie cu lovituri repetate de cuțit, dar Parchetul nu spune câte

PARTENERI - GSP.RO Scandaluri neștiute de la Hollywood! De la perversiunile cuplului Angelina Jolie-Brad Pitt la invitația pe iacht a Pamelei Anderson

PARTENERI - PLAYTECH Trei tineri au plecat de la un restaurant fără să plătească. Ce surpriză a avut proprietarul în câteva zile

HOROSCOP Horoscop 17 septembrie 2020. Leii se pot considera un model pentru cei din jur, mai ales cei care îi cunosc bine

Telekomsport Ies la iveală detalii terifiante! Celebra balerină, dezmembrată şi dizolvată în acid sulfuric. Poliţia are un suspect