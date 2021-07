Imaginea postată de Negoiță a strâns 1.000 de comentarii și a fost distribuită de peste 500 de ori, iar primarul a explicat într-un răspuns la un comentariu: „Eu am primit poza de la un cetățean. Și am trimis-o către PLS3. Dar poate iau măsuri cf. legii și cei din minister… sau nu?”

Poliția Capitalei a reacționat la postare și a explicat faptul că era vorba despre un echipaj în misiune care tocmai prinsese un infractor, un hoț care furase mai multe portofele dintr-un vestiar din incinta centrului comercial. Și ca să nu blocheze circulația pe bulevardul aglomerat din fața mallului, agenții au urcat mașina pe iarbă, cu girofarurile pornite.

„În fapt, agenţii de poliţie l-au observat pe bărbat când încerca să părăsească în grabă zona magazinului, l-au somat, iar acesta a încercat să fugă, fiind prins şi imobilizat de poliţişti. Asupra sa a fost găsită o sumă de bani, iar din primele date a rezultat că ar fi fost sustrasă dintr-un vestiar al complexului comercial.

La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje, care au efectuat verificări, atât pentru identificarea persoanei/persoanelor vătămate, cât şi pentru identificarea locului în care au fost aruncate portofelele sustrase.

Având în vedere faptul ca traficul auto era extrem de aglomerat la acea oră, în zona complexului comercial, una dintre autospeciale a fost lăsată pe spaţiul verde dintre două locuri de parcare, pentru a nu bloca traficul pe banda 1 de deplasare.”, precizează Poliţia Capitalei.

Ulterior, bărbatul de 31 de ani a fost condus la sediul subunităţii de poliţie, pentru audieri, fiind şi reţinut sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat. Cercetările sunt continuate de Secţia 12 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, cu bărbatul în cauză sub măsura controlului judiciar.

