Robert Turcescu va coordona publicația Evenimentul Zilei, potrivit Capital, publicaţie din acelaşi grup cu EVZ. De asemenea, Robert Turcescu va avea şi o emisiune video, în cadrul EVZ TV.

În urmă cu o lună, directorul EVZ, Dan Andronic, anunţa se retrage, după condamnarea primită în dosarul Ferma Băneasa.

În 2004, Robert Turcescu a anunţat în direct la B1 TV, unde era realizator TV, că a fost locotenent colonel sub acoperire în cadrul Armatei.

„Da, am fost lt.-colonel sub acoperire. Public mai jos câteva dintre statele de plată, cu sumele de bani pe care le-am primit. Am ales să nu-l trădez pe bunul Dumnezeu şi să fac această mărturisire publica. Refuz să fiu Iuda în faţa lui Christos, chiar dacă astăzi, celor ce vor citi şi vor vedea acest text poate ca nu le va fi foarte clar ce se întâmplă. Rugaţi-vă pentru mine şi cu mine să fim iertaţi şi izbăviţi. Sunt pregătit sa îndur oprobiul public, îl merit, dar sper sa avem parte de legi si de judecători drepti. Cu Dumnezeu înainte şi va fi bine! Vă cer iertare tuturor”, scria Robert Turcescu.

După episodul din 2014, Turcescu a lucrat pentru o perioadă la EVZ, iar apoi a intrat în PMP. La Evenimentul zilei, a mai lucrat în perioada 1997-2003. Robert Turcescu a fost realizator al emisiunii radio România în direct și al talk-show-ului 100%. De asemenea, a fost moderatorul emisiunii politice Sub semnul întrebării, difuzată pe postul B1 TV.

