Dispozitivul de mărimea unui cărucior de cumpărături a refuzat pur și simplu să părăsească perimetrul de siguranță, oferindu-și o perspectivă „din primul rând” asupra unei operațiuni de mare risc a poliției.

Dot se întâlnește cu trupele speciale

Incidentul a avut loc pe 15 iunie, în orașul Chandler, unde poliția locală investiga un incident periculos legat de arme de foc la o locuință din apropierea intersecției străzilor Ray Road și Hamilton.

În timp ce polițiștii echipați de luptă înconjurau casa, robotul de livrare, botezat Dot, se îndrepta conștiincios spre adresa unui client pentru a livra mâncare. Dispozitivul s-a trezit brusc în mijlocul liniei de tragere.

Văzând că vehiculul autonom își continuă traseul, polițiștii i-au ordonat verbal să se întoarcă. Evident, comanda nu a avut niciun efect asupra algoritmilor lui Dot.

Polițiștii au renunțat să mai mute robotul, concentrându-se pe suspect. Astfel, Dot a rămas nemișcat și a „privit” cum echipa SWAT detonează o încărcătură explozivă la fereastra casei, urmată de ieșirea suspectului cu mâinile la ceafă.

Poziția oficială DoorDash

Deși imaginile de la fața locului par desprinse dintr-o comedie SF, reprezentanții DoorDash au apărat comportamentul vehiculului lor autonom, argumentând că sistemul de siguranță a funcționat impecabil în condiții de criză.

„Robotul nostru s-a comportat conform instrucțiunilor — oprindu-se și așteptând în siguranță în timp ce autoritățile se ocupau de situație — și suntem recunoscători Departamentului de Poliție din Chandler pentru profesionalismul lor. Continuăm să analizăm incidentul și vom împărtăși mai multe informații pe măsură ce vom afla”, a transmis purtătorul de cuvânt DoorDash.

Abia după ce operațiunea s-a încheiat, Dot a fost evacuat de la locul faptei. Un camion de mari dimensiuni al companiei a sosit în zonă, iar un angajat a preluat controlul manual, ghidând robotul spre rampa din spate.

Cine este Dot

Dot se diferențiază de roboții clasici de livrare prin structura sa. Este mai înalt, mai spațios și este proiectat să circule pe șosele sau pe pistele de biciclete, atingând o viteză de 32 de kilometri pe oră, lăsând în urmă dispozitivele care se deplasează lent pe trotuare.

Totuși, la fel ca orice vehicul autonom, Dot este predispus la erori de interpretare a mediului înconjurător atunci când hărțile și realitatea din teren nu se mai potrivesc (cum ar fi o bandă galbenă de delimitare a scenei crimei).

O problemă generală în lumea vehiculelor autonome

Așa cum se întâmplă cu orice tehnologie experimentală de transport autonom, erorile de interpretare a mediului înconjurător nu sunt unice. DoorDash se poate consola cu faptul că și alte companii trec prin momente similar.

La începutul acestui an, două vehicule autonome aparținând firmei Serve Robotics au intrat direct în mijlocul unei intervenții în care polițiștii imobilizau un bărbat aflat într-o criză de sănătate mintală.

Un alt robot din aceeași flotă a ignorat benzile de securitate și a pătruns fără nicio reținere în interiorul unei scene a crimei proaspăt delimitate de autorități.