„Totul va fi bine!”. Un rocker ucrainean, cântare emoționantă, în centrala nucleară de la Cernobîl

A fost prima reprezentație a unei vedete într-un loc în care a avut accidentul fatidic din 1986. Vakarciuk s-a întâlnit cu „cei care care au apărat cu curaj nu numai ucrainenii, ci întreaga Europă de radiații”, a căror scurgere ar fi putit fi provocată de ocupanți. El i-a numit pe angajați „eroi curajoși și devotați”.

În timpul cântării sale, Vakarciuk a primit un costum de protecție alb. El a cântat în interiorul centralei pe un scaun, în fața lucrătorilor.

It is probably the first in history music performance at Chornobyl power station!

Incredible workers – brave and dedicated to their job.

Everything is gonna be alright! #Ukraine ?? pic.twitter.com/XLeHPDwrJY