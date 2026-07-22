Românul ar fi amenințat cuplul cu două cuțite

O întâlnire intimă în trei, organizată într-o casă închiriată pe dealurile din Massarosa, în provincia Lucca, Italia, s-a transformat într-un coșmar pentru un cuplu din Versilia. Un cetățean român în vârstă de 31 de ani a fost arestat de polițiștii din Viareggio, fiind acuzat de lipsire de libertate, agresiune sexuală, port ilegal de arme, opunere la intervenția forțelor de ordine și distrugere calificată.

Potrivit autorităților, incidentul a început în jurul orei 03:00, în noaptea de sâmbătă, când întâlnirea a luat o turnură violentă. Conform anchetatorilor, bărbatul a scos brusc două cuțite, l-a amenințat pe partenerul femeii, le-a luat telefoanele mobile și i-a obligat pe cei doi să rămână în locuință, manifestând un comportament extrem de agresiv. În timpul sechestrării, care ar fi durat peste două ore, suspectul ar fi agresat sexual femeia în fața partenerului, care nu a putut interveni.

În jurul orei 05:30, potrivit poliției, românul ar fi obligat-o pe femeie să îl însoțească la un automat ca să cumpere țigări. Anchetatorii susțin că agresiunile sexuale ar fi continuat și pe durata deplasării cu mașina, femeia fiind amenințată în permanență cu un cuțit.

Bărbatul a reușit să sune la 112

Partenerul femeii a profitat de faptul că rămăsese singur în casă și a reușit să recupereze telefonul mobil, pe care românul nu îl luase, ci îl mutase într-o cameră alăturată. Deși fusese amenințat să nu ceară ajutor, acesta a apelat numărul unic de urgență 112 în jurul orei 06:00 și le-a spus operatorilor că el și partenera sa sunt ținuți ostatici sub amenințarea a două cuțite.

Polițiștii s-au deplasat imediat la locuință și au așteptat întoarcerea individului, pe care l-au imobilizat chiar în fața ușii de la intrare. Bărbatul, care avea asupra sa două cuțite în buzunare, a fost imobilizat după o scurtă altercație cu agenții.

Autoritățile susțin că și după arestare acesta a continuat să aibă un comportament violent, provocând distrugeri în autospeciala de poliție în timpul transportului către Comisariatul din Viareggio.

Procurorul de serviciu din cadrul Parchetului din Lucca a dispus transferarea imediată a românului în Penitenciarul Prato, unde va rămâne la dispoziția autorităților judiciare. Cuplul, aflat în stare de șoc, a fost audiat timp îndelungat de anchetatori, care încearcă să clarifice toate împrejurările acestui caz.

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