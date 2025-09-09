Detalii noi într-un dosar deschis în urmă cu peste 17 ani

Românul a atras atenția recent prin afirmațiile sale despre o presupusă legătură între uciderea Chiarei Poggi și investigația privind sanctuarul marian. Cazul Garlasco, unul dintre cele mai discutate cazuri de crimă din Italia în ultimii ani, continuă să evolueze.

Procuratura din Pavia se concentrează acum pe noi probe care ar putea fi decisive. Acestea vor amâna probabil audierea programată inițial pentru 24 octombrie.

Un element important este ADN-ul găsit pe degetul mare al mâinii drepte a Chiarei Poggi, deși avocatul lui Andrea Sempio rămâne sceptic.

Arestarea românului prins în Elveția

Savu era căutat de mult timp pentru o condamnare de 5 ani pentru extorcare agravată împotriva fostului rector al sanctuarului Bozzola, Don Gregorio Vitali. Numele său a reapărut în discuție odată cu redeschiderea cazului Garlasco.

Unele surse au sugerat o posibilă legătură între uciderea Chiarei Poggi și scandalurile de la sanctuarul Bozzola. Acolo ar fi avut loc petreceri, exorcisme și alte activități controversate.

Investigația a implicat și doi cetățeni români, Flavius Savu și Florin Tanasie, care ar fi cerut bani clericilor pentru a nu face publice înregistrări video compromițătoare.

Declarațiile românului

Într-un interviu telefonic recent, Savu a susținut teoria unei legături între ancheta de la Bozzola și crima din Garlasco. Conform versiunii sale, Chiara Poggi ar fi aflat ceva ce nu trebuia să știe în 2007 și ar fi fost „eliminată” pentru a păstra tăcerea.

Cu toate acestea, Savu nu a putut oferi nume sau dovezi concrete ale prezenței tinerei la sanctuar.

Cazul Garlasco

Cazul crimei din Garlasco implică uciderea lui Chiara Poggi, o tânără de 26 de ani, la 13 august 2007, în vila familiei sale din Garlasco, Italia. Ea a fost ucisă cu un obiect contondent neidentificat, posibil un ciocan, fiind găsită moartă pe scările spre subsol. În ziua crimei, Chiara era singură în casă, familia sa fiind plecată în vacanță.

Principalul suspect și ulterior condamnat a fost Alberto Stasi, prietenul și logodnicul victimei, student la economie la Universitatea Bocconi din Milano. Deși inițial a fost eliberat pentru lipsă de probe, în 2015 Curtea Supremă de Casație l-a condamnat definitiv la 16 ani de închisoare.

Motivele culpabilității sale au fost argumentate prin mai multe elemente: faptul că ucigașul era o persoană cunoscută, pe care Chiara a lăsat-o să intre în casă; neconcordanțele și articulațiile neclare din declarațiile lui Stasi; lipsa sângelui pe încălțămintea lui, deși ar fi trebuit să fie murdară dacă a trecut prin zonele însângerate; și faptul că purta pantofi de aceeași mărime și marcă cu cei identificați la scena crimei.

Recent, cazul crimei din Garlasco a fost redeschis în martie 2025 de către procurorii din Pavia, pe baza unor analize ADN noi și alte probe rezultate din tehnici tehnologice avansate care nu fuseseră exploatate anterior. Noile investigații vizează în special pe Andrea Sempio, prietenul fratelui victimei Chiara Poggi, care fusese anterior investigat, dar fără acuzări definitive.

Procurorii au cerut și obținut după apel de la Curtea Supremă redeschiderea anchetei împotriva lui Sempio pentru complicitate la crimă, pe baza unei amprente ADN descoperite lângă corpul victimei. Se fac eforturi pentru a stabili dacă ADN-ul găsit sub unghiile Chiarei îi aparține lui Sempio, iar pentru aceasta s-a solicitat extinderea termenului pentru noi teste genetice importante.

De asemenea, s-a evidențiat absența unor fotografii cruciale din dosar și alte inconsecvențe legate de probele folosite în procesul inițial. Aceasta face ca dosarul să fie tratat ca un caz potențial de revizuire importantă, cu posibile implicații majore pentru condamnarea lui Alberto Stasi, logodnicul inițial condamnat.

