Român prins cu bijuteriile furate după ce s-a ascuns într-un tufiș

Sâmbătă seara, în jurul orei 20.45, un localnic a sunat la poliție când a văzut un individ care fugea după ce s-a declanșat alarma unei case de pe strada Glimwormstraat, în orașul belgian Bornem.

Conform publicației Nieuwsblad, hoțul intrase în imobil printr-o fereastră din spate, furase mai multe bijuterii și a luat-o la sănătoasa în momentul în care s-a declanșat sistemul de alarmă.

„Echipajul nostru de intervenție a ajuns la fața locului și a instituit un perimetru de siguranță în zona extinsă din jurul locuinței. La căutări au fost folosite dronele, dar și un câine federal de urmă”, a declarat Dirk Van de Sande, purtător de cuvânt al Poliției Rivierenland.

Localizat cu drona, arestat și băgat la închisoare

Iar operațiunea a fost una de succes pentru că, la puțin peste o jumătate de oră după alertă, suspectul a fost prins. „La ora 21.20, camera dronei a detectat o sursă de căldură într-un tufiș de pe Kruisstraat. Polițiștii au mers spre sursă și au găsit acolo un bărbat, care a opus rezistență la arestare”, a spus Van de Sande. Tot acolo, agenții au găsit și bijuteriile furate din Glimwormstraat.

Bărbatul încercase în zadar să le ascundă, îngropându-le rapid. „A mai fost descoperit și un rucsac cu diverse unelte, precum un tăietor de sticlă, o bormașină, șurubelnițe și un clește, care au fost confiscate. Bijuteriile au fost returnate victimelor”.

Românul de 45 de ani nu are domiciliu stabil în Belgia. Investigațiile ulterioare au arătat că el ar fi fost implicat și într-o altă spargere de locuință, comisă vineri în Puurs-Sint-Amands.

„Bărbatul a fost prezentat duminică după-amiază în fața judecătorului de instrucție, care a decis arestarea preventivă și încarcerarea lui”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Poliției Rivierenland.

Tot în Belgia, în urmă cu un an, o bandă de hoți români a fost condamnată după ce poliția l-a prins pe unul dintre suspecți dormind într-o mașină. Incidentul a avut loc în Rijkevorsel, unde trei bărbați cu vârste între 22 și 24 de ani au fost găsiți vinovați pentru două furturi. Iar în Italia, săptămâna trecută, o româncă a fost condamnată la 5 ani de închisoare în Italia, după ce și-a adormit cu somnifere iubitul bijutier și a dat o lovitură de peste 30.000 de euro. Procesul s-a încheiat după 13 ani.

