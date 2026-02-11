Lovitură de 30.000 de euro cu somnifere

Ar fi trebuit să fie o seară liniștită, petrecută în fața televizorului, cu șemineul aprins și un pahar în mână. Dar băutura, sorbită fără suspiciuni, conținea o doză masivă de somnifer. Așa ar fi căzut un bijutier din Treviso, astăzi aproape octogenar, într-un somn profund, fără să știe ce urma să se întâmple.

Potrivit acuzațiilor, somniferele i-ar fi fost administrate pe 3 noiembrie 2013 de o femeie de 32 de ani, de origine română, cu care bărbatul începuse de curând o relație sentimentală, scriu jurnaliștii publicației Treviso Today. După ce s-ar fi asigurat că partenerul, pe atunci în vârstă de 69 de ani, era inconștient, femeia ar fi luat telecomanda alarmei bijuteriei de pe Strada San Zeno și cheile seifului.

Procesul s-a încheiat după 13 ani

La 13 ani de la acea noapte, marți, 10 februarie, procesul s-a încheiat.

C.A.D., românca de 32 de ani, apărată de avocata Alessandra Rech, a fost condamnată la cinci ani de închisoare pentru jaf calificat.

D.D., o rudă în vârstă de 50 de ani a inculpatei, apărată de avocata Catia Salvalaggio, a fost achitată pentru că nu a comis fapta, în timp ce A.D., în vârstă de 49 de ani, tot român, tatăl lui C.A.D. și bărbatul care ar fi executat efectiv lovitura, este de negăsit.

Filmul jafului

În miez de noapte, la ora 2:05, românca ar fi intrat în acțiune împreună cu tatăl său, pătrunzând în magazin. Aici, cei doi ar fi sustras bijuterii și alte bunuri din aur în valoare totală de peste 30.000 de euro, printre care un colier evaluat la câteva zeci de mii de euro.

Conform reconstituirii, femeia ar fi acționat cu sânge rece și răbdare, mimând normalitatea până în momentul potrivit: i-ar fi pregătit de băut partenerului, ar fi așteptat ca sedativul să își facă efectul și apoi, nestingherită, ar fi luat tot ce era necesar pentru a duce la capăt lovitura.

Un plan pus la punct în detaliu, spun anchetatorii.

Seiful gol, descoperit abia după zile

Furtul nu a fost descoperit imediat.

Abia câteva zile mai târziu, bijutierul, deschizând seiful, l-a găsit gol. Din acel moment au început investigațiile, un parcurs judiciar lung și complex, marcat de amânări cauzate inclusiv de pandemia de Covid și de un accident suferit de judecătorul de la acea vreme pentru ancheta preliminară.

Săptămâna trecută, tot în Italia, o româncă a fost condamnată la opt ani de închisoare, după ce a atacat un bărbat într-un bar din Porto Viro, folosind o sticlă spartă. Victima a suferit leziuni permanente la nivelul feței și afectarea unor funcții vitale, solicitând despăgubiri în valoare de 100.000 de euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE