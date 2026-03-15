Potrivit poliției din Austria Inferioară, bărbatul ar fi rămas blocat cu brațul drept în deschiderea containerului, relatează cotidianul austriac Kronen Zeitung. Victima și-ar fi sprijinit bicicleta de container pentru a ajunge cu mâna în interior.

Într-un moment de neatenție, bicicleta s-ar fi răsturnat. În cădere, capacul metalic s-ar fi închis, prinzându-i brațul drept. Bărbatul, rămas suspendat cu picioarele în aer, nu a mai reușit să se elibereze.

Autoritățile austriece iau în calcul ipoteza că românul a murit din cauza hipotermiei.

Tot în Austria, un român de 21 de ani a murit scufundat în silozul de cereale în care lucra. În timpul lucrărilor la un siloz de cereale, doi muncitori au căzut acolo. Este vorba despre un român de 37 de ani care a fost primul salvat de echipele de intervenție. El a fost transportat cu răni ușoare la spitalul regional din Mistelbach. În timpul operațiunii de salvare, s-a reușit și localizarea celei de-a doua victime.

„Cu o forță fizică imensă și sub o presiune extremă, colegii au încercat să mai dezgroape un tânăr. Cerealele se comportau ca nisipul mișcător și au dus echipa noastră la limită”, au descris pompierii operațiunea de salvare.

Cu stâlpi de sprijin și tărgile speciale s-a încetinit alunecarea grânelor, până când bărbatul a putut fi în cele din urmă scos.

Pentru românul de 21 de ani, tot ajutorul a venit prea târziu. El nu a mai putut fi resuscitat, medicul de urgență putând doar să constate decesul tânărului.











