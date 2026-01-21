Român prins în Germania cu zeci de mii de euro ascunși în chiloți

O simplă verificare în trafic s-a transformat într-o anchetă penală pe autostrada A72, în apropiere de orașul Hof, din Germania. Polițiștii de frontieră din Selb au descoperit o sumă impresionantă de bani asupra unui pasager, care nu a putut explica în mod coerent proveniența acestora.

Potrivit informațiilor furnizate de poliție, citate de tvo.de, controlul a avut loc luni seară, în jurul orei 20:30, la ieșirea Hof-Nord de pe autostrada A72.

Agenții au oprit un autoturism în care se afla, printre alții, un bărbat de cetățenie română. În timpul verificărilor, polițiștii au constatat că acesta transporta mai multe pachete de bani ascunse în haine, inclusiv în lenjeria intimă.

Poliția a confiscat toți banii

Conform autorităților, suma totală găsită asupra bărbatului a fost de ordinul zecilor de mii de euro.

Din cauza declarațiilor contraditorii cu privire la proveniența banilor, autoritățile au dispus confiscarea lor, precum și a altor probe relevante pentru anchetă.

Cazul a fost preluat de poliția judiciară, care încearcă acum să stabilească dacă este vorba despre spălare de bani sau despre bunuri obținute ilegal.

Ancheta este în curs, iar autoritățile nu au oferit, deocamdată, informații suplimentare despre posibile acuzații sau măsuri împotriva bărbatului.

La sfârșitul anului trecut, două femei din Ucraina au încercat să intre în România cu 60.000 de dolari ascunși în pantofi, suma nedeclarată fiind confiscată pe loc de polițiști.

