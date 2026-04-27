Teroare în centrul Romei, după ce un român și un bulgar au vrut să achite consumația cu bancnote false

Bătaie, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în Campo de’ Fiori, una dintre cele mai cunoscute piețe din Rome, acolo unde doi bărbați au agresat patronul unui local și au rănit inclusiv polițiști care au intervenit la fața locului. Conform publicației Il Messaggero, totul ar fi pornit după ce cei doi au încercat să achite consumația cu bancnote false, iar frauda a fost observată imediat de casier.

Cei doi bărbați, un cetățean român și un cetățean bulgar, ambii în jur de 30 de ani, petrecuseră seara în local alături de două femei. La final, românul ar fi scos din portofel 150 de euro în bancnote și le-a oferit angajatului pentru achitarea notei. Casierul și-a dat seama imediat că banii erau falși și le-a explicat celor doi că bancnotele nu sunt valabile. Mai mult, aparatul folosit pentru verificarea autenticității banilor ar fi confirmat că cele trei bancnote erau false.

Patronul localului, lovit cu bestialitate, a ajuns la spital

Patronul localului, un cetățean albanez, a încercat să gestioneze calm situația și le-a propus celor doi ca unul să rămână în local, iar celălalt să meargă la un bancomat din apropiere pentru a retrage bani.

Cei doi ar fi refuzat însă propunerea și au insistat să plătească folosind bancnotele false, după care au devenit agresivi. Personalul de securitate a încercat să intervină fără violență, însă conflictul a escaladat rapid. Românul i-ar fi aplicat patronului un pumn puternic în față, iar lovitura a fost atât de violentă încât albanezul aproape și-a pierdut cunoștința.

Medicii au constatat o fractură de mandibulă, iar bărbatul a fost transportat de urgență la San Giovanni Hospital, în cod roșu, unde va fi supus unei intervenții chirurgicale maxilo-faciale.

Românul a atacat și polițiștii

Turiștii aflați în piață au alertat serviciul de urgență, iar mai multe echipaje de poliție au ajuns rapid la fața locului. Agenții de pază reușeau cu greu să îi țină sub control pe cei doi bărbați, care continuau să lovească, iar românul ar fi agresat inclusiv doi polițiști care încercau să îl imobilizeze. Bărbatul a fost arestat pentru vătămare corporală gravă asupra patronului localului și pentru agresarea polițiștilor.

Împreună cu complicele său, acesta a fost denunțat și pentru punerea în circulație a banilor falși.

Anchetatorii continuă cercetările și suspectează că cei doi ar putea avea legături cu mediul infracțional. Poliția încearcă acum să stabilească proveniența bancnotelor falsificate.

