Cele mai afectate aeroporturi: Sydney și Melbourne

Problemele au fost resimțite pe mai multe aeroporturi importante din regiune, inclusiv Sydney, Melbourne, Brisbane, Wellington, Auckland și Christchurch.

La Melbourne, aeroportul Tullamarine a fost unul dintre cele mai afectate puncte. Nu mai puțin de 84 de zboruri au avut întârzieri, iar alte șapte au fost anulate în aceeași zi. Toate cursele anulate aici aparțineau companiilor Virgin Australia sau Jetstar, potrivit sursei citate.

Situația a fost complicată și la Sydney, cel mai aglomerat aeroport din Australia. Zece zboruri au fost anulate, iar alte 69 au avut întârzieri mari. Pentru că Sydney este un nod important pentru zborurile interne și internaționale, problemele s-au propagat rapid și către alte curse.

La Brisbane, 62 de zboruri au înregistrat întârzieri, ceea ce a dus la aglomerație și timpi mari de așteptare pentru pasageri.

Problemele s-au extins și în Noua Zeelandă

Haosul nu s-a oprit la granița Australiei. În Noua Zeelandă, aeroportul din Auckland a avut opt zboruri anulate și 44 de întârzieri, afectând mai ales pasagerii care aveau legături pentru curse lungi.

La Wellington au fost anulate patru zboruri, iar chiar și acest număr redus a creat probleme serioase pentru cei care aveau conexiuni internaționale. Și aeroportul din Christchurch s-a confruntat cu perturbări în trafic.

Creșterea prețului combustibilului afectează companiile aeriene

Perturbările vin ca urmare a presiunii asupra companiilor aeriene din cauza costurilor tot mai mari, în special pentru combustibil.

Compania Air New Zealand a anunțat încă din 7 aprilie că va reduce unele zboruri în lunile mai și iunie și va crește prețurile biletelor, după scumpirea puternică a kerosenului, potrivit Reuters.

Operatorul a precizat că modificările vor afecta aproximativ 4% dintre zboruri și 1% dintre pasageri. Un purtător de cuvânt a explicat că prețul combustibilului pentru aviație este „de peste două ori mai mare decât în mod normal”.

De altfel, compania redusese deja zborurile în martie, imediat după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, cu aproximativ 5% până la începutul lunii mai.

Și Europa rămâne fără combustibil

Situația nu este izolată. Mai multe companii aeriene din Europa au început să reducă zboruri sau să își schimbe programele.

Grupul Lufthansa a anunțat anulări zilnice și reorganizarea conexiunilor prin huburi mari precum Frankfurt, München, Zurich, Viena, Bruxelles și Roma, dar și România.

Compania KLM a anulat 160 de zboruri de pe aeroportul Schiphol în luna mai, iar SAS a anunțat cel puțin 1.000 de zboruri anulate în aprilie.

În acest moment, prețul combustibilului pentru aviație în Europa este cu peste 106% mai mare față de media anului trecut și, deși oficialii spun că nu există o criză de aprovizionare, companiile sunt mult mai precaute.

Ce trebuie să știe pasagerii

Pasagerii afectați de anulări sau întârzieri sunt sfătuiți să contacteze compania aeriană pentru reprogramare, rambursare sau eventuale despăgubiri. Pentru cei care urmează să călătorească, recomandarea este să verifice statusul zborului înainte de plecarea spre aeroport și să urmărească mesajele primite de la operator.

În cazul zborurilor cu escală, este important ca acestea să fie reconfirmate cu una sau două zile înainte. Pentru cursele lungi, mai ales spre Asia sau Australia, este indicat să existe mai mult timp între conexiuni, pentru a evita pierderea zborurilor în cazul unor întârzieri.

