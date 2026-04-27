„Accesarea fondurilor europene este vitală pentru dezvoltarea României. Cele 10 miliarde de euro din programul PNRR, care trebuie accesate până în august, reprezintă o treime din totalul investițiilor publice. Ce se finanțează din acești bani? O bună parte a construcției de autostrăzi (Autostrada Moldovei, de exemplu), de școli și spitale, lucrări de electrificare a căilor ferate și reabilitarea clădirilor publice. Sunt lucrări care schimbă fața localităților și contribuie la dezvoltarea regiunilor. Pentru a încasa acești bani europeni, ne-am angajat să facem reforme și să îndeplinim anumite condiții, așa-numitele jaloane”, a transmis Bolojan pe Facebook.

Și a continuat: „Până în vară mai avem câteva zeci de jaloane de îndeplinit. Fiecare înseamnă bani: îi primim dacă îndeplinim jaloanele sau îi pierdem dacă nu le atingem”.

El a precizat că Ministerul Proiectelor Europene a selectat cele mai importante 9 jaloane, de care depind nu mai puțin de 7 miliarde de euro, „de care vom avea nevoie pentru a putea termina lucrările de investiții”.

Fără să o spună explicit, șeful Guvernului a cerut Parlamentului să voteze cele 9 legi.

„Trebuie să aprobăm 9 legi care vor reglementa diferite domenii, așa cum sunt descrise mai jos, de la salarizarea în sectorul public și până la aspecte fiscale sau din energie. Votarea celor 9 legi va fi, dincolo de dispute și abordări diferite, un test de responsabilitate pentru clasa politică din România”, a subliniat Ilie Bolojan.

„Accesarea fondurilor europene, prin îndeplinirea jaloanelor și definitivarea investițiilor, derularea plăților către beneficiari, terminarea lucrărilor și recepția acestora sunt prioritățile Guvernului în perioada următoare”, a conchis el.

Principalele 9 jaloane de care depind 7,3 miliarde de euro sunt mai jos:

PSD și-a retras miniștrii din Guvern și a provocat o criză politică. Este așteptată moțiunea de cenzură

Situația politică este extrem de complicată. România a intrat în criză pe 20 aprilie, când PSD a votat, într-o ședință cu 5.000 de membri, să îi retragă sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan. Acesta a primit și un ultimatum de 72 de ore ca să demisioneze, altfel miniștrii PSD vor fi retrași din Guvern și urmează o moțiune de cenzură.

Pe 21 aprilie, Bolojan a anunțat că liberalii rup coaliția cu PSD, formată în iunie 2025, din cauza crizei provocate de partidul lui Sorin Grindeanu.

Pe 22 aprilie, președintele Nicușor Dan s-a văzut separat cu fiecare partid al fostei coaliții PSD-PNL-USR-UDMR, în contextul în care partidul condus de Sorin Grindeanu a anunțat că își va retrage miniștrii din Guvernul Bolojan. La finalul zilei, într-o scurtă declarație televizată, șeful statului a concluzionat: „Calm și vom trece prin asta”.

Pe 23 aprilie, miniştrii PSD şi-au depus demisiile la Palatul Victoria. În aceeași zi, premierul Ilie Bolojan a anunțat că a luat act de demisiile celor 6 miniștri PSD şi că va trimite preşedintelui Nicușor Dan noile propuneri de interimari, iar șeful statului le-a semnat pe 25 aprilie.

Cine preia interimar portofoliile PSD:

Dragoş Pîslaru – Ministerul Muncii

Cseke Attila – Ministerul Sănătăţii

Tanczos Barna – Ministerul Agriculturii

Cătălin Predoiu – Ministerul Justiţiei

Ilie Bolojan – Ministerul Energiei

Radu Miruţă – Ministerul Transporturilor.

Foarte important, preşedintele Nicuşor Dan a declarat pe 24 aprilie, după summitul Consiliului European din Cipru, că dacă PNL sau PSD îi va spune că vor un guvern minoritar, cu susţinerea partidului AUR, el va refuza.

Acum este așteptată o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan depusă fie de PSD, fie de AUR. Rămâne de văzut dacă cele două partide se vor susține reciproc la vot, în funcție de cine depune primul moțiunea.

