Incidentul s-a petrecut la centrul comercial Wroclavia. Procuratura l-a identificat pe suspect drept Mykhailo F. Românul a rămas fără un ochi în urma atacului, conform cotidianului Gazeta Wrocławska.

Se pare că agresorul a folosit un pistol cu aer comprimat, rănindu-l pe român la ochiul drept și la cap. Ulterior, Mykhailo F. (32 de ani) l-a atacat fizic pe român, lovindu-l cu pumnii și picioarele. În timpul ce-l agresa, acesta a strigat că urăște ucrainenii și că victima nu ar trebui să trăiască în Polonia, ci să se întoarcă acasă, în Ucraina, potrivit Ukrainian National News.

Arma folosită de suspect, un pistol cu aer comprimat GLOCK 17 V calibru 43, nu necesită permis, iar bărbatul a fost arestat la scurt timp după incident. Acesta nu avea antecedente penale și era un fost instructor de fitness.

Michał F. a susținut că a acționat în legitimă apărare. În prezent, el se află în arest preventiv, în așteptarea procesului. Actul de acuzare a fost trimis Tribunalului Districtual din Wroclaw, iar prima audiere este programată pentru 24 septembrie.

„Michał F. riscă o pedeapsă cu închisoarea între 3 și 20 de ani pentru presupusa infracțiune”, a precizat Karolina Stocka-Mycek de la Parchetul Districtual din Wrocław.