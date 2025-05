UPDATE: Tânărul a publicat un mesaj pe Facebook, în care anunță că a renunțat la încercările sale: „Va mulțumesc tuturor pentru gândurile bune, pentru variantele pe care mi le-ați spus, aseară a plouat torențial de pe la 4 dimineața până astăzi la ora 13:00, am ales intr-un final să abandonez mașina, nu mai aveam nici apă nici mâncare, eram rupt de oboseală, acum sunt în Mocenisio, vine mama după mine de la Torino și cred ca am să iau un avion de acolo înapoi la Londra sau eventual un tren de la Mondane, până la Paris și de acolo la Londra, vă mulțumesc încă odată pentru tot, bine ca sunt în viață, mașina până la urmă urmei este o bucată de fier și banii se fac, sunt conștient ca o să îndur amenzi Foarte mari, dar aia e, vă mulțumesc din suflet încă odată tuturor persoanelor care s-au interesant și pentru efortul depus, și îmi pare rău pentru deranj.”

Român blocat la 1.700 de metri altitudine

Tânărul român a rămas blocat cu mașina în Alpi, la peste 1.700 de metri altitudine, în timp ce voia să ajungă din Torino în Anglia.

Povestea sa a devenit virală, după ce a cerut ajutor pe grupul de Facebook „Voluntari în Europa”.

Oamenii au reacționat, oferindu-i sfaturi, soluții improvizate, dar și critici.

Recomandări George Simion face contestație împotriva rezultatelor de la alegerile prezidențiale 2025: „Sunt luptător, nu muiere, nici trădător”

„Omul a sunat la 112 acum 3 zile au venit și l-au luat cu elicopterul apoi el a mers înapoi la mașină încercând să o scoată de acolo. Din ce înțeleg eu omul are nevoie de cineva cu o mașină 4×4 să îl scoată de acolo și să nu îl coste nici foarte mulți bani pentru ca nu are. Probabil și nota de plată de la elicopter va veni mare”, a explicat unul din voluntari.

„Nu sunați la 112 deoarece nu mă pot ajuta cu nimic”, a scris tânărul, explicând că autoritățile l-au preluat cu un elicopter și l-au lăsat într-o gară din Modane.

„Am venit înapoi cu lopata și târnăcopul să o scot dar nu am avut noroc, mașina are full-ul făcut, nu îngheț de frig, semnalul e prost”, a explicat el într-un comentariu.

Românul a cerut ajutor pe un grup de Facebook. Foto: Captură ecran

Recomandări Ce spunea un tânăr Nicușor Dan, recent întors din Franța după 6 ani: „Dacă o să mă ratez, o să am satisfacția că am căzut de foarte sus”

Ironizat pe rețelele de socializare

Cei care i-au răspuns i-au oferit sfaturi ingenioase: „Caută un băț sau rupe coada de la lopată, pune roțile drepte, leagă bucata de lemn pe spițele jantei, cu un tricou rupt. Așa poate ieși”, a comentat un utilizator.

Altul i-a sugerat ironic: „Și dacă Maps îți arată să te arunci în prăpastie, tu chiar o faci? Nu vezi drumul în față că nu e practicabil?”.

„Cum ai ajuns acolo, frate?”, întreabă altul.

„Chiar ieri am trecut pe acolo și am observat că Maps-ul nu își ținea drumul principal, adică D1006. Eu nu m-am luat după el.”, a scris altcineva.

Mulți au fost uimiți de decizia lui de a merge singur în munți, după ce fusese deja salvat: „Păi nu puteai să mergi cu cineva cu o mașină să te ajute? Tu te-ai dus singur, știind deja cum e zona?”.

Altcineva adaugă: „Altă dată folosește Google Maps, bro. Waze nu e sigur.”

O femeie i-a spus direct: „La câte decizii ilogice ai luat (să mergi în Anglia pe drum forestier, să treci un drum în pantă înzăpezit, să mai ai și anvelope de vara, să faci poze ziua la mașină și la ora 23:00 să fii încă acolo fără vreo soluție), să nu iei decizia să rămâi peste noapte acolo. Sper să rezolvi cu bine situația asta! Va fi amintirea vieții tale!”

Recomandări Prioritățile președintelui Dan în plan extern: „Va trebui să convingă SUA ca eventualele retrageri de trupe să nu afecteze România” | Interviu

Totuși, alții și-au arătat empatia: „Pe timp de zi sigur se găsesc mai multe soluții, acum noaptea e dificil. Sperăm să stea bine până dimineață în mașină.”

Românul a mai spus că a contactat firme de tractări, însă una lucrează doar cu camioane, iar cealaltă i-a cerut 1.200 de euro. „Pe care nu îi am”, a spus el.

A primit și o recomandare de cazare: „Mergeți acolo, când se luminează, sigur găsiți ajutor”.

„Nu știu dacă vine mașină sau elicopter”

Tânărul și-a povestit experiența pe TikTok, unde a cerut și ajutor, în urmă cu trei zile.

„În momentul de față sunt undeva prin munții Alpi, între Franța și Italia. Am rămas cu mașina blocată. Stă să cadă în prăpastie, nu mai merge nici în față, nici în spate. Am sunat la 112, am avut în telefon englezi, francezi, italieni.(..) Nu știu dacă vine mașină, elicopter… măcar am o priveliște frumoasă”, a povestit românul.

Pe lângă sfaturi utile și încurajări, au curs și ironiile din partea comunității online:

„Dovada că Skoda ajunge oriunde!”

„De curiozitate, ce ai căutat pe acolo?”

„Măcar te-ai plimbat cu elicopterul.”

„Aici te-a ajutat volanul pe dreapta… vedere spre vale.”

„Am văzut pe un grup când cereai ajutor, dar nu am crezut că e adevărat. Sper să fie bine și să ne anunți când ieși de acolo.”

„Las-o acolo, că oricum e un cazan la 300£.”

„Dovada că unii nu ar trebui să aibă permis.”

Se știe că în zona în care tânărul român a rămas blocat cu mașina „se pierd mereu turiști”, care sunt salvați cu elicopterul, a explicat cineva în comentarii.

Urmărește-ne pe Google News