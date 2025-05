UPDATE: Tânărul a publicat un mesaj pe Facebook, în care anunță că a renunțat la încercările sale: „Va mulțumesc tuturor pentru gândurile bune, pentru variantele pe care mi le-ați spus, aseară a plouat torențial de pe la 4 dimineața până astăzi la ora 13:00, am ales intr-un final să abandonez mașina, nu mai aveam nici apă nici mâncare, eram rupt de oboseală, acum sunt în Mocenisio, vine mama după mine de la Torino și cred ca am să iau un avion de acolo înapoi la Londra sau eventual un tren de la Mondane, până la Paris și de acolo la Londra, vă mulțumesc încă odată pentru tot, bine ca sunt în viață, mașina până la urmă urmei este o bucată de fier și banii se fac, sunt conștient ca o să îndur amenzi Foarte mari, dar aia e, vă mulțumesc din suflet încă odată tuturor persoanelor care s-au interesant și pentru efortul depus, și îmi pare rău pentru deranj.”

Blocat în munți, după ce a urmat indicațiile de pe Waze

Un tânăr român, care voia să ajungă cu mașina în Marea Britanie a rămas blocat în Alpi, la o altitudine de peste 1.700 de metri, în apropierea Lacului Rotorel, la granița dintre Franța și Italia.

Plecat din Torino spre Anglia, bărbatul a urmat indicațiile aplicației Waze, care l-au condus pe un drum de munte, impracticabil pentru mașina sa.

Recomandări George Simion face contestație împotriva rezultatelor de la alegerile prezidențiale 2025: „Sunt luptător, nu muiere, nici trădător”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Conform mărturiilor sale postate online, mașina a rămas blocată de mai multe zile.

„Bună ziua tuturor, am nevoie de ajutor urgent, am plecat de la Torino, trebuia să ajung în Anglia, eram pe D1006, iar Waze a decis să mă scoată de pe stradă, inițial am crezut ca vrea să mă scoată pe altă stradă dar nu a fost așa, sunt blocat cu mașina pe munte între Franța și Italia, lângă «Lac de Rotorel» dacă poate să vină cineva după mine să mă tracteze 5-10 metri să pot să o scot de aici vă plătesc cât am”, a postat tânărul ieri, pe grupul de Facebook „Voluntari în Europa”, unde a cerut ajutor.

Salvat cu elicopterul

Bărbatul a fost salvat inițial de un elicopter al serviciilor de urgență franceze și transportat în gara din Modane.

Însă, hotărât să-și recupereze autoturismul, s-a întors pe jos, echipat doar cu o lopată și un târnăcop, în speranța că va reuși să elibereze vehiculul. Eforturile sale au fost zadarnice.

Recomandări Ce spunea un tânăr Nicușor Dan, recent întors din Franța după 6 ani: „Dacă o să mă ratez, o să am satisfacția că am căzut de foarte sus”

„Mașina a rămas blocată acum 3 zile, am sunat la 112 și tot ce au putut face e să vină cu un elicopter să mă ia și să mă lase mai apoi în gară în Modane, astăzi am venit eu pe jos până aici cu o lopată și un târnăcop să o scot dar am avut ghinion, mașina are full-ul făcut, nu îngheț de frig, semnalul e prost”, a precizat șoferul în comentarii.

A cerut ajutor pe un grup de Facebook

Apelul său disperat a fost distribuit pe grupul de Facebook Voluntari în Europa, unde a primit zeci de comentarii și sfaturi.

Românul a cerut ajutor pe un grup de Facebook. Foto: Captură ecran

Oamenii din comunitatea online i-au oferit idei pentru a ieși din impas, inclusiv metode improvizate pentru a-și debloca mașina sau recomandări de cazare în apropiere, la un hotel din Moncenisio.

Situația s-a complicat și mai mult din cauza vremii nefavorabile, care a împiedicat orice altă tentativă de recuperare a mașinii.

Bărbatul a refuzat să plătească sume exorbitante cerute de firme de tractare, una dintre ele solicitând 1.200 de euro, și a decis să rămână în mașină până găsește o soluție mai accesibilă.

Recomandări Prioritățile președintelui Dan în plan extern: „Va trebui să convingă SUA ca eventualele retrageri de trupe să nu afecteze România” | Interviu

„Telefonul e încărcat, am combustibil, nu îngheț. Aștept să se oprească ploaia ca să mai încerc o dată”, a declarat el într-un comentariu.

Comunitatea online continuă să caute soluții pentru a-l ajuta pe românul care și-a păstrat determinarea de a-și recupera mașina.

„Nu sunați la 112 deoarece nu mă pot ajuta cu nimic”, a scris el oamenilor care s-au oferit să sune la urgențe pentru el.

„În zona mai mereu se pierd turiști sau se întâmplă câte un accident ceva, îi salvează cu elicopterul”, a povestit cineva.

„Momentan este târziu, încerc să mai dorm câteva ore, telefonul îmi este încărcat la 80%, voi încerca din nou mâine dimineață să o dau în spate, mulțumesc tuturor pentru sfaturi”, a mai scris șoferul în comentarii.

Povestea românului, virală pe TikTok

Tânărul și-a povestit experiența pe TikTok, unde a cerut și ajutor, în urmă cu trei zile. Acesta spune că în orășelul în care a ajuns nimeni nu vorbește engleză și se plânge că cei de la asigurări nu-l pot ajuta.

„În momentul de față sunt undeva prin munții Alpi, între Franța și Italia. Am rămas cu mașina blocată. Stă să cadă în prăpastie, nu mai merge nici în față, nici în spate. Am sunat la 112, am avut în telefon englezi, francezi, italieni.(..) Nu știu dacă vine mașină, elicopter… măcar am o priveliște frumoasă”, a povestit românul.

Videoclipurile lui au strâns zeci de mii de vizualizări pe TikTok.

„Pe lângă banii de motorină mai am 84 £ bani de consumație, ieri am stat la un hotel crezând că astăzi scot mașina și pot să plec. Din păcate nu a fost așa. (..) Nu am nevoie de mulți bani 1-2 euro dacă puteți să mă ajutați ca să îmi mai iau o apă și ceva de mâncare și dacă nu dorești te rog ajută-mă cu un share, mulțumesc”, a spus tânărul în video.

El spune că a sunat la două firme de tractări din zonă, însă una este doar pentru camioane, iar cealaltă i-a cerut prea mulți bani, „pe care nu îi are”.

Între timp, un francez s-a oferit să meargă cu mașina să vadă care este situația. Cei doi au încercat să scoată mașina, însă nu au reușit să dea zăpada la o parte.

„Situația mea financiară nu e excelentă”, spune tânărul, care cere ajutorul românilor din zonă.

Urmărește-ne pe Google News