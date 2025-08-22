Celule cu pat, dulap și draperii

„Dragii mei vă prezentăm o celulă de pușcărie belgiană. Aici se cazează domnul deținut”, spune românul în filmare.

Celulele sunt dotate cu pat, dulăpior, spațiu pentru televizor și  o fereastră de unde se poate respira aer curat.

„I-a pus și draperie, ce mai vrei, mă, băiatule. Perete să se asemene cu draperia. I-a pus și un cuier aici, frumos, să-și pună haina”, mai adaugă acesta.

 
Baia cu „ușă americană”

În interior există și baie complet utilată.

„Aici este baia, cu ușă americană, ca la bar, ca la Texas. (…) Chiuveta are oglindă de inox, nu cumva să facă cioburi, să se taie. Pe aici va primi mâncarea, aici e vizeta, să-l vadă domnul gardian”, explică românul.

„Pe verde, frumos, elegant”

Închisoarea are și celule mai spațioase, descrise cu entuziasm: „Aici vă arătăm pe verde, o cameră de hotel pe verde. Frumos, elegant, baie, dușul, patul. Asta are vedere la stradă, mai vede câte o gagicuță… Astea sunt pentru șmecheri, pe partea asta”.

Închisoarea este construită pe trei nivele, a mai spus românul în filmare.

Bărbatul a arătat și celulele duble: „Cam asta e pușcăria. Cât are… 12 celule pe o parte. Uite, asta e cu dublă, tată… (..) Are și seif, frate, dulap cu încuietoare, să-și țină omul banii, mâncarea… să nu-i umble colegul la mâncărică”.

„Țepene, să nu-l miști pe colegul”, spune românul despre paturi.

„Aveți grijă de voi să nu ajungeți pe aici.. nu de alta, dar, vedeți și voi… E lux”.

Reacțiile internauților: „Mai lux ca în unele spitale din România”

Comentariile nu au întârziat să apară, mai ales că videoclipurile au strâns peste 160.000 de views și mii de like-uri.

„Este mai lux pușcăria în Belgia decât unele spitale din România”.

  • „Mai sunt locuri, vreau să merg şi eu că nu mai pot plăti chiria pe Spania”. 
  • „Cât e chiria?”.
  • „Ca să ajung fix la acea locație, unde trebuie să săvârșesc fapta?”.
  • „Arată mai bine decât căminele din RO”.
  • „Lux, chirie GRATIS, all inclusive”.
  • „Hotel frate, arată foarte bine, nu mai sunt pușcăriile ce trebuiau să fie, acum e lux și opulență”.
  • „Altceva, altă viață, am fost închis în penitenciarul Galați, să vezi acolo condiții”.
  • „Ce vrei mai mult de atât, e perfect!”.
  • „Mai luxos ca unele hoteluri de 3-4 stele”.
  • „Așa este și în Olanda, dar cu paturi normale”.
  • „Cred că vin și eu, e mai bine acolo decât acasă în România”.
  • „În Brașov așa ceva costă 200-250 euro pe lună”.
Unii au glumit că închisoarea belgiană ar fi mai confortabilă decât spitalele și căminele studențești din România.

„Pe bune dacă nu-s condiții de hotel în pușcăria asta, n-ai treabă! Și studenții români ar trebui să fie invidioși pentru condițiile mult mai bune din pușcărie decât din camerele căminelor studențești!”.

„În România nici măcar spitalele nu arată așa, sunt vai de mama lor”, a scris altcineva.

Asta în timp ce un jurnalist grec a fost impresionat de un spital din București.

Între timp, în România, mii de deținuți au fost eliberați pentru condițiile grele din închisoare.

