De la ce a început scandalul din avionul WizzAir

Totul a început, astăzi, cu aproximativ 40 de minute înainte ca avionul să aterizeze pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din București.

Pasagerul, aflat în stare de ebrietate, a comandat produse de la echipajul aeronavei, însă nu a vrut să plătească cu cardul, moment în care i s-a transmis că nu poate primi produsele pentru că acestea nu pot fi plătite cash.

În acel moment, bărbatul a început să facă scandal, într-o criză suveranistă acută. El a început să țipe: „I want cash, no card”, „De ce nu sunt buni banii mei” sau „Rușine, vaccinaților!”.

Bărbatul a fost legat de ceilalți pasageri cu centurile de siguranță

După ce a început să devină agresiv, bărbatul a fost imobilizat de un alt pasager, care l-a prins de gât, în timp ce alte persoane l-au legat de scaun cu centurile de siguranță.

După aterizare, pasagerul recalcitrant a fost primul care a coborât din avion, însă încătușat și escortat de polițiști.

Polițiștii l-au încătușat și l-au dat jos din avion

Poliția de Frontieră a fost alertată de Centrul de Monitorizare și Coordonare al aeroportului cu privire la situația pasagerului. O echipă operativă formată din polițiști de frontieră, polițiști de la transporturi și jandarmi a intervenit prompt.

La sosirea echipei, s-a constatat că cetățeanul român prezenta semne clare de intoxicație alcoolică. Potrivit News.ro, acesta avea „halenă alcoolică puternică, echilibru instabil, incoerență în exprimare și un comportament neadecvat”.

Pasagerul recalcitrant a fost amendat

Din cauza riscurilor pentru siguranța zborului și a celorlalți pasageri, bărbatul a fost încătușat și condus în spațiile Poliției de Frontieră. Acesta a primit o amendă contravențională de 4.000 de lei, conform Codului Aerian.

În jurul orei 13.15, pasagerul a fost predat Poliției Transporturi Aeriene pentru a fi escortat în zona publică a aeroportului.

