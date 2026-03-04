Marți, în jurul orei 8:30 dimineața, bărbatul a fost oprit pentru un control pe autostrada A8, într-un spațiu de parcare de pe raza localității Utzenaich.

În urma verificării autoturismului BMW X4 s-a constatat că mașina figurează în Marea Britanie ca „furată”.

Din cercetări a reieșit că șoferul în vârstă de 40 de ani cumpărase mașina din România. Autoturismul, împreună cu cheile și documentele, a fost pus sub sechestru.

Șoferul român a fost denunțat la Parchetul competent din Austria, sub suspiciunea de tăinuire a bunurilor furate.

