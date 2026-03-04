Marți, în jurul orei 8:30 dimineața, bărbatul a fost oprit pentru un control pe autostrada A8, într-un spațiu de parcare de pe raza localității Utzenaich.

În urma verificării autoturismului BMW X4 s-a constatat că mașina figurează în Marea Britanie ca „furată”.

Din cercetări a reieșit că șoferul în vârstă de 40 de ani cumpărase mașina din România. Autoturismul, împreună cu cheile și documentele, a fost pus sub sechestru.

Șoferul român a fost denunțat la Parchetul competent din Austria, sub suspiciunea de tăinuire a bunurilor furate.

Ce spune Kaufland despre buchetele de 13 trandafiri vândute la 1 leu: ANAF ar putea verifica reducerea de 94% în perioada cu 1 Martie

Valentin Jucan, propus la șefia CNA după ce instituția nu a avut președinte un an și trei luni. Urmează validarea în Parlament
Știri România 18:04
Valentin Jucan, propus la șefia CNA după ce instituția nu a avut președinte un an și trei luni. Urmează validarea în Parlament
Adrian Chesnoiu a fost condamnat la 4 ani de închisoare în primă instanță. Fostul ministru al Agriculturii, acuzat că a trucat un concurs de angajare în 2022
Știri România 17:49
Adrian Chesnoiu a fost condamnat la 4 ani de închisoare în primă instanță. Fostul ministru al Agriculturii, acuzat că a trucat un concurs de angajare în 2022
Monden

Dragoș Bucur, noi detalii despre viața trăită departe de București: „Am senzația că devenim încet-încet țărani”. Ce animale crește în gospodărie actorul
Exclusiv
Stiri Mondene 17:27
Dragoș Bucur, noi detalii despre viața trăită departe de București: „Am senzația că devenim încet-încet țărani”. Ce animale crește în gospodărie actorul
„Chefi la cuțite” 4 martie 2026. Ce invitat special va oferi în această seară amuleta. „Ce-ar fi să tratăm făina ca pe făină și oul ca pe ou?!”
Stiri Mondene 17:00
„Chefi la cuțite” 4 martie 2026. Ce invitat special va oferi în această seară amuleta. „Ce-ar fi să tratăm făina ca pe făină și oul ca pe ou?!”
Politic

PSD spune că Ilie Bolojan are o atitudine sfidătoare în coaliție și anunță că după ce se definitivează bugetul urmează repercusiuni
Politică 15:42
PSD spune că Ilie Bolojan are o atitudine sfidătoare în coaliție și anunță că după ce se definitivează bugetul urmează repercusiuni
George Simion a primit o lecție de viață la Gala Sportului Paralimpic 2026: "Suntem destul de triști și avem de învățat"
Politică 14:01
George Simion a primit o lecție de viață la Gala Sportului Paralimpic 2026: „Suntem destul de triști și avem de învățat”
