Român din Andorra, unde „poți să te întâlnești cu Pique sau cu Puyol pe stradă”: „Prețurile aici sunt mai mici, la cumpărături în Ardeal m-a luat capul”

Raul Feher a plecat din Zalău când avea doar șase ani, la ceva vreme după ce tatăl său a făcut primii bani serioși în construcții în Catalonia. Puștiul și-a urmat toată familia în Spania, care s-a stabilit la Cervera, un orășel din provincia Lleida.

Ai carte, vei avea parte

Feher s-a educat în Peninsula iberică, a făcut școală, dar și fotbal și cu timpul i s-a dus graiul ardelenesc. Vorbește o română cu un puternic accent catalan. „Îmi cer scuze că nu o fac corect, dar au trecut anii, iar la noi în casă se vorbește spaniolă, apoi limba de acasă”, spune tânărul de 26 de ani. Totuși, „acasă” a rămas Transilvania, România.

Planurile să se întoarcă la acest „acasă”, păstrat mai mult ca un loc ideal în discuțiile din familie, sunt departe de gândurile sale. Acum urmează cursurile online ale celor de la Universitat Oberta de Catalunya, specializarea în Administrație și Direcție de Impresariat și Management. „Nu știu cât de bine va merge cu fotbalul, trebuie să ai și carte pentru o altă carieră. Capăt cunoștințe în management, în contabilitate, în lucrul cu oamenii. Cândva, visam să devin pompier, dar nu știu când îmi voi îndeplini acest țel”, a povestit Raul pentru Libertatea.

Raul Feher, 26 de ani, a plecat din țară cu familia sa când avea 6 ani

Impozite și taxe prietenoase

Astăzi, România joacă în Andorra, de la ora 21:45, primul meci din campania de calificare pentru Euro 2024. Feher este singurul român care evoluează în prima ligă a micului stat din Pirinei de aproape 4 ani.

A fost la FC Andorra, club patronat de celebrul Gerard Pique, apoi a trecut la Inter DEscaldes. La meciul din această seară va fi doar spectator. „România va avea meci greu, mai ales că se joacă la altitudine de 1.000 de metri, nu e foarte confortabil pentru cine nu e obișnuit. Eu zic că România va învinge cu 2-1, dar va fi greu. Mi-am luat și iubita spanioloaică, am găsit greu încă un bilet în plus. Vor fi mulți români din Catalonia la meci, cel puțin 2.000, pe o arenă de 3.300 de locuri. Eu și iubita ținem cu România, inima mea a rămas de român”, a declarat Feher pentru Libertatea, chiar în ziua partidei.

Andorra este al 6-lea cel mai mic stat din Europa, cu doar 80.000 de locuitori, aproximativ cât au Bistrița, Reșița sau Slatina, și care are 40 de kilometri de la un capăt la altul. Situat între Spania și Franța, cu un drapel asemănător precum cel al României. Singura diferență este că pe tricolor, Andorra are desenată în mijloc și o stemă.

Raul muncește în Andorra și este impresionat de viața de aici. Face comparație și cu Spania, unde trăiesc 1,1 milioane de români, mai ales cu Catalonia, unde sunt 110.000 de conaționali, dar și cu România.

„Andorra nu doar că este, conform statisticilor, cea mai vizitată țară din lume raportată la propria populație, dar e noua patrie a influencerilor și a oamenilor cu bani. Datorită impozitelor și taxelor mici. De aceea prețurile sunt mai mici în Andorra decât în Spania și chiar în România”, povestește Feher.

„Eu compar la coșul de cumpărături, când am fost în România ultima dată nu-mi venea să cred, am crezut că mi-au pus în plus niște produse, la casă. Iar produsele, sincer, sunt mai de calitate în Andorra decât în țară. Salariile sunt mai mari, clar, doar chiriile te lasă fără grai: 1.000 de euro pe lună un apartament de două camere”, a continuat Feher.

Tânărul spune că pentru familia sa tot România e acasă

„Poți să te întâlnești cu Pique sau cu Puyol pe stradă”

Capitala micului stat, Andorra la Vella, are străzi curate, mașini aliniate doar pe locurile de parcare, care costă 2 euro/oră. Orașul înconjurat de Pirinei, cu terasele sale șic, unde oamenii încă citesc ziarele, nu stau doar pe telefon, are aerul unei stațiuni.

„Aici, e zero violență. Fără hoți, apoi fără cerșetori, fără câini vagabonzi. Nu vei vedea oameni ai străzii. Aici, e o viață liniștită. Lași mașina deschisă, că nu-ți umblă nimeni. De fapt, asta e ideea în Andorra, nu-ți bagi nasul în viața altuia. Poți să te întâlnești cu Pique sau cu Puyol pe stradă, staruri internaționale în lumea fotbalului, acum oameni de afaceri, cel mult saluți și fiecare își vede de viața lui”, a comentat Feher.

După speranța de viată, Andorra este a 8-a țară din lume, cetățenii ei trăind în medie 83 de ani. În comparație, în România, speranța de viață e cu zece ani mai puțin.

„Fără bârfe, fără ifose”

Cel mai mare salariu din fotbalul andorran este de 3.000 de euro/lună, dar jucătorii fac și diverse alte activități, multe la cluburile de origine, ca să obțină venituri mai mari.

„Eu am în continuare pașaportul românesc. Bine, am actele în regulă și-n Spania, și-n Andorra. Iubita mea e spanioloaică. Eu sunt asimilat ca unul de-ai lor aici. Am crescut aici, niciodată n-am avut parte de bullying sau să am probleme că sunt român, până am învățat să vorbesc spaniola și catalana. E alt stil de viață, fără ifose, fără bârfe, fiecare muncește și își vede de treaba lui”, a povestit românul.

