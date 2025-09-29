Cuprins:
A fugit cu Kawasaki Ninja din Rotterdam
Incidentul a avut loc vineri, 26 septembrie 2025. La Rotterdam, proprietarul unei motociclete Kawasaki Ninja se întâlnise cu un potențial cumpărător. În timpul testului de drum, bărbatul a accelerat și nu s-a mai întors.
„Hoțul nu se bazase pe dispozitivul de urmărire atașat la Kawasaki, care i-ar fi oferit proprietarului locația”, se arată în comunicatul Poliției Autostrăzilor din Düsseldorf. În jurul orei 16:35, autoritățile germane au fost alertate de poliția olandeză și de proprietarul motocicletei, care urmărea în timp real deplasarea vehiculului.
Hoțul, prins la o benzinărie de pe autostradă
Pe măsură ce tânărul trecea granița spre Germania, poliția federală și cea de pe autostrada Düsseldorf au preluat urmărirea. La un spațiu de servicii de pe autostrada A3, unde motociclistul s-a oprit pentru a alimenta, poliția a intervenit și tânărul de 19 ani a fost arestat, au transmis autoritățile germane.
Verificările au arătat că destinația indicată pe sistemul de navigație era România, ceea ce înseamnă că tânărul intenționa să parcurgă tot drumul până acasă cu motocicleta furată.
Fără permis de conducere
Pe lângă acuzațiile de delapidare, românul de 19 ani va răspunde și pentru conducerea fără permis, întrucât nu deținea documentele necesare pentru a conduce un vehicul de tipul Kawasaki Ninja.
Motocicleta a fost confiscată și urmează să fie returnată proprietarului de drept. Poliția din Düsseldorf a confirmat că ancheta continuă, iar tânărul va fi prezentat procurorilor pentru stabilirea măsurilor legale.
