Deși legea nu prevedea arestarea sa, bărbatul a fost încarcerat la penitenciarul din Foggia, până când procurorii au revocat decizia, potrivit Giornale di Puglia.

Bărbatul executa o pedeapsă definitivă de puțin peste doi ani de închisoare pentru incitare la corupție, infracțiune comisă după ce a oferit bani unor polițiști pentru a evita un control.

După ce sentința a devenit definitivă, Parchetul din Foggia, Italia, a emis un mandat de executare, iar pe 2 martie românul a fost dus în penitenciar.

Totuși, potrivit avocatului său, Eustachio Claudio Solazzo, arestarea nu ar fi trebuit să aibă loc.

Apărătorul a explicat că o modificare legislativă adoptată în 2022 exclude incitarea la corupție din lista infracțiunilor pentru care se aplică automat executarea pedepsei în detenție.

Prin urmare, în cazul românului ar fi trebuit luate în calcul măsuri alternative la închisoare, nu arestarea imediată.

După intervențiile avocatului, Parchetul din Foggia a analizat situația și a decis să revocare ordinul de executare.

Autoritățile au dispus eliberarea imediată a bărbatului, punând capăt unei detenții considerate nejustificate.

Românul a petrecut zece zile în închisoare din cauza unei erori administrative și juridice.

