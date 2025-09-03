Românul a fost deja anchetat în aprilie

Bărbatul a fost arestat de Garda Financiară din Verona, la cererea Parchetului din oraș, care îl anchetase deja în aprilie pentru falsificarea sigiliilor publice și a instrumentelor destinate autentificării sau certificării oficiale și pentru utilizarea acestor sigilii și instrumente falsificate.

Românul folosise, de fapt, ștampile și documente falsificate pentru eliberarea de adeverințe și legalizarea documentației, prezentându-se drept consilier/intermediar pentru rezolvarea formalităților pentru oricine avea nevoie să valideze un act italian în România sau, invers, un act românesc în Italia.

Redacta acte și le autentifica cu ștampile și semnături false

După ce primea mandatul, în loc să se adreseze birourilor autorităților competente pentru eliberarea certificărilor sau notarilor înregistrați, acesta redacta personal actele solicitate și autentifica sau certifica cu ștampile și semnături false veridicitatea documentelor.

În cursul anchetei au fost confiscate, printre altele, ștampile cu emblema Republicii Italiene și altele referitoare la România, precum și ștampile cu numele unor funcționari publici și notari, din ambele țări, care s-a descoperit că erau complet fictive. Ar fi creat ad hoc diverse documente (acte notariale, certificări etc), pe care, odată tipărite, le marca cu ștampile falsificate și semnături ale unor notari și funcționari publici inexistenti.

Recomandări AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan: care este singurul proiect pe care nu l-a contestat

Bărbatul a continuat să profeseze

În ciuda dispozițiilor impuse de tribunal, bărbatul a continuat să profeseze, primind clienți pentru care a întocmit acte, cel puțin 50 în ultima perioadă, motiv pentru care Parchetul a dispus măsura arestului preventiv.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE