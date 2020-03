De Denisa Macovei,

„Când am plecat era liniște și pace”, spune Dan C, om de afaceri, care a plecat din România la mijlocul lunii februarie. Atunci, nu era încă decretată pandemie, zborurile nu erau suspendate, iar țările nu luau măsuri restrictive după măsuri restrictive pentru a limita răspândirea coronavirusului.



„Prima dată am zburat din România în Columbia, unde am stat două săptămâni, apoi am zis să dau o fugă și până în Galapagos dacă tot sunt așa aproape. Mi-am dorit mult să fac scufundări și Insulele Galapagos sunt printre cele mai tari locuri din lume pentru diving”, a continuat Dan.



Aflate în Oceanul Pacific, la 12.000 de kilometri distanță de România, insulele Galapagos au devenit faimoase datorită numeroaselor specii de animale care trăiesc aici și care au fost observate și de Charles Darwin.

Nu știa cât timp va petrece pe insula, însă după două săptămâni, a aflat că vacanța lui a fost prelungită de autorități. Totul a fost închis pentru a evita ca noul coronavirus să ajungă în această zonă, unde trăiesc 25.000 de oameni.

„Când totul era bine și frumos, mă bucuram de animale, de tot felul de plante neobișnuite și unice, m-au anunțat că se închide tot. A fost din scurt. Sâmbătă ne-au anunțat că luni este ultimul zbor spre continent. S-au făcut cozi la toate companiile aeriene, dar să fiu sincer nu m-a interesat prea mult. Aflasem între timp situația din țară, măsurile impuse de autorități și am stat și am analizat. Decât în carantină în București, acasă, mai bine în carantină pe o insulă exotică”, a continuat bărbatul.

Recomandări De ce este criza coronavirus deosebit de severă în Italia – țara unde s-au înregistrat cele mai multe decese din cauza COVID-19

Imediat după ce turiștii au fost informați de starea de urgență de nivel mondial, autorităție au și izolat insula.



„Au întrerupt orice contact cu Ecuadorul fiindcă vor să protejeze insula. Galapagos este Parc Național și dacă ajunge virusul aici este mai mult decât dramatic, căci din insula asta trăiește toată țara Ecuador”, ne povestește Dan, în timp ce stă pe plajă în compania unor lei de mare.

Până acum, Dan a ținut legătura doar cu familia lui, fără să fie căutat nici măcar de prieteni.

„Pe turiștii gemani, danezi, olandezi îi caută ambasadele să vadă dacă totul este bine. Pe mine nu m-a căutat decât mama. M-a sunat și tata o dată, dar făceam snorkeling și n-am apucat să-i răspund. Poate după citește articolul o să vadă că sunt bine. Glumesc. Am în continuare acces la internet și pot lua legătura cu oricine”, a mai completat Dan



De pe plaje din Galapagos, el a spus că se gândește și la cei de acasă, însă și-ar fi dorit să-i ia cu ei în vacanță, înainte ca virusul să provoace atâtea probleme pe continentul european.



„Nu vreau să par insensibil, sunt alături cu inima de cei de acasă și sper să se termine toată nebunia asta cât mai repede”, a continuat el.



Citeşte şi:

Orașe cu milioane de locuitori, pustiite de coronavirus. Cum arată străzile goale și fără turiști

Punctele de risc ale infecției cu coronavirus. Care sunt zonele roșii și zonele galbene din Europa și din lume

Mărturia asistentei medicale care a tratat primul pacient cu coronavirus din Alba: „Repet la nesfârșit «Tatăl nostru»”!

GSP.RO Tara in care Ilie Dumitrescu a refuzat sa mearga, indiferent de câștigul financiar: "Nu poţi să stai cu o femeie de vorbă. Nu poţi să faci nimic"

HOROSCOP Horoscop 20 martie 2020. Racii trebuie să își asume responsabilitatea